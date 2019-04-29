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Рева пояснив, чому українську пенсію отримують не всі жителі окупованого Донбасі

Новини » Суспільство    29.04.2019 - 01:10
Рева пояснив, чому українську пенсію отримують не всі жителі окупованого Донбасі
Ілюстративне фото (twitter.comDelo)

Міністр виступає проти отримання подвійної пенсії на Донбасі

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив, що не всі громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території на сьогодні отримують українську пенсію. Про це він написав у своєму Facebook

Рева зазначив, що сьогодні всім громадянам України, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, пенсії за особистим зверненням виплачуються на території, підконтрольній уряду, однак пенсії отримують не всі.

"Чому так відбувається? Причини для цього є різні. Деякі люди через фізичну немічність не можуть перетнути лінію розмежування, а деякі внаслідок свідомого небажання її перетинати через страх зустрічі з українськими правоохоронцями", - пояснив міністр.

Він заявив, що вважає, що не можна виплачувати пенсії всім без винятку громадянам України з окупованого Донбасу. 

"Особисто я вважаю, що тим громадянам України, хто зі зброєю в руках воює проти власної країни, убиває наших солдат і офіцерів, платити пенсіі неприпустимо. Саме цю категорію українських громадян я вважав, вважаю і буду вважати негідниками, які самі себе поставили за межі правового поля. Я вважаю негідниками тих наших співгромадян, хто заради подвійної пенсіі сприяв окупації української землі, а тепер очікує на отримання російського паспорта разом з подвійною пенсійною виплатою, анонсованою окупантами", - додав Рева. 

Рева пояснив, чому українську пенсію отримують не всі жителі окупованого Донбасі

Раніше президент Росії Володимир Путін допустив, що пенсіонери на окупованому Донбасі після отримання паспорта РФ зможуть отримувати російську і українську пенсію

РБК-Україна писало, що моніторингова місія ООН закликала Україну відновити виплату пенсій всім українцям з непідконтрольних територій на Донбасі. 

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