Reuters назвало страны, которые больше всего пострадают из-за войны с Ираном

09:30 21.03.2026 Сб
3 мин
Иранский фактор бьет по нефти, а заодно по экономикам стран мира
aimg Елена Чупровская
Reuters назвало страны, которые больше всего пострадают из-за войны с Ираном

Война с Ираном бьет по мировой экономике: цены на энергоносители растут, а самые уязвимые страны уже чувствуют удар. Впрочем, некоторые страны пострадают больше других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Нефтяная блокада и споры с Израилем. Почему Трамп не может объявить "победу" над Ираном

Европа снова в энергетической ловушке

Для Европы новый шок напоминает 2022 год - вторжение России в Украину и скачок инфляции до двузначных показателей.

Больше всего под ударом:

  • Германия - промышленная экономика, которая дорого платит за энергию. Производственный сектор только что вышел из рецессии, но глобальный спад может снова его подкосить.
  • Италия - большой промышленный сектор и высокая доля нефти и газа в энергобалансе.
  • Великобритания - электроэнергия здесь больше зависит от газа, чем в других странах G7. Цены на газ растут быстрее нефти. Бюджетные проблемы ограничивают возможности помочь бизнесу и людям.
  • Япония - получает около 95% нефти с Ближнего Востока, почти 90% которой проходит через Ормузский пролив. Местная валюта уже ослабла, из-за чего продукты стремительно дорожают.

Крупные развивающиеся страны

Индия импортирует около 90% сырой нефти, половина которой тоже идет через Ормузский пролив. Прогнозы роста уже снижены, рупия упала до рекордного минимума.

Турция граничит с Ираном и готовится к наплыву беженцев. Центральный банк вынужден остановить снижение ставок и потратил до 23 миллиардов долларов из резервов на поддержку лиры.

Персидский залив - Кувейт, Катар, Бахрейн - может не иметь возможности поставлять нефть и газ из-за закрытого Ормузского пролива. Некоторые аналитики уже прогнозируют сокращение экономики региона в этом году.

Страны на грани

Есть и те, кто особенно уязвим - они уже пережили или едва пережили экономические кризисы.

  • Шри-Ланка - каждую среду государственные учреждения не работают, чтобы сэкономить топливо. Действует система топливных пропусков.
  • Пакистан - два года назад балансировал на грани кризиса. Правительственным ведомствам вдвое сократили лимит на топливо, новые кондиционеры под запретом.
  • Египет - падение доходов от Суэцкого канала и туризма (около 20 миллиардов долларов в год). Валюта упала почти на 9% с начала войны, а большинство долгов - в долларах.

Напомним, Ирак объявил форс-мажор из-за блокады Ормузского пролива. Добыча государственной компании Basra Oil Company упала с 3,3 млн до всего 900 тысяч баррелей в сутки - и то только для нужд внутренних НПЗ.

Это критично для Ирака, ведь нефтяные доходы составляют более 90% государственного бюджета страны.

Между тем президент США Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив. Он считает, что свободное судоходство по нему больше нужно Европе, Японии, Китаю и другим странам.

Новости
Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина
Оружие без очередей: Украина и страны Персидского залива получили особые привилегии от Берлина
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО