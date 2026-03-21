Reuters назвало страны, которые больше всего пострадают из-за войны с Ираном
Война с Ираном бьет по мировой экономике: цены на энергоносители растут, а самые уязвимые страны уже чувствуют удар. Впрочем, некоторые страны пострадают больше других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Европа снова в энергетической ловушке
Для Европы новый шок напоминает 2022 год - вторжение России в Украину и скачок инфляции до двузначных показателей.
Больше всего под ударом:
- Германия - промышленная экономика, которая дорого платит за энергию. Производственный сектор только что вышел из рецессии, но глобальный спад может снова его подкосить.
- Италия - большой промышленный сектор и высокая доля нефти и газа в энергобалансе.
- Великобритания - электроэнергия здесь больше зависит от газа, чем в других странах G7. Цены на газ растут быстрее нефти. Бюджетные проблемы ограничивают возможности помочь бизнесу и людям.
- Япония - получает около 95% нефти с Ближнего Востока, почти 90% которой проходит через Ормузский пролив. Местная валюта уже ослабла, из-за чего продукты стремительно дорожают.
Крупные развивающиеся страны
Индия импортирует около 90% сырой нефти, половина которой тоже идет через Ормузский пролив. Прогнозы роста уже снижены, рупия упала до рекордного минимума.
Турция граничит с Ираном и готовится к наплыву беженцев. Центральный банк вынужден остановить снижение ставок и потратил до 23 миллиардов долларов из резервов на поддержку лиры.
Персидский залив - Кувейт, Катар, Бахрейн - может не иметь возможности поставлять нефть и газ из-за закрытого Ормузского пролива. Некоторые аналитики уже прогнозируют сокращение экономики региона в этом году.
Страны на грани
Есть и те, кто особенно уязвим - они уже пережили или едва пережили экономические кризисы.
- Шри-Ланка - каждую среду государственные учреждения не работают, чтобы сэкономить топливо. Действует система топливных пропусков.
- Пакистан - два года назад балансировал на грани кризиса. Правительственным ведомствам вдвое сократили лимит на топливо, новые кондиционеры под запретом.
- Египет - падение доходов от Суэцкого канала и туризма (около 20 миллиардов долларов в год). Валюта упала почти на 9% с начала войны, а большинство долгов - в долларах.
Напомним, Ирак объявил форс-мажор из-за блокады Ормузского пролива. Добыча государственной компании Basra Oil Company упала с 3,3 млн до всего 900 тысяч баррелей в сутки - и то только для нужд внутренних НПЗ.
Это критично для Ирака, ведь нефтяные доходы составляют более 90% государственного бюджета страны.
Между тем президент США Трамп заявил, что США не нужен Ормузский пролив. Он считает, что свободное судоходство по нему больше нужно Европе, Японии, Китаю и другим странам.