Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах через велику війну в Затоці, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Отож, Ірак офіційно оголосив стан форс-мажору на всіх нафтових родовищах, які розробляються іноземними компаніями.

Згідно з листом Міністерства нафти Іраку від 17 березня, з яким ознайомилося агентство Reuters, безпрецедентна військова активність у регіоні паралізувала рух через Ормузьку протоку - ключовий пункт, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та зрідженого газу. Це призвело до фактичної зупинки більшої частини нафтового експорту країни.

Критична ситуація зі зберіганням та видобутком

Через неможливість вивезти сировину, потужності для зберігання нафти в Іраку досягли своєї межі.

У документі зазначається, що міжнародні партнери не змогли номінувати танкери для перевезення нафти, попри готовність державної компанії SOMO до завантаження партій.

Наслідки для нафтової галузі:

Повна зупинка виробництва: Міністерство наказало зупинити видобуток на постраждалих концесійних ділянках. Умови форс-мажору передбачають зупинку виробництва без виплат компенсацій компаніям, що прописані в контрактах. Обвал обсягів: Міністр нафти Хаян Абдель-Гані підтвердив, що видобуток компанії Basra Oil Company зменшився з 3,3 мільйона до лише 900 000 барелів на добу (цей залишок використовується лише для внутрішніх потреб нафтопереробних заводів).

Зупинка експорту створює критичну загрозу для фінансів Іраку, оскільки продаж нафти забезпечує понад 90% державних доходів.

Ситуація розгортається на тлі тритижневої війни між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. Конфлікт уже вийшов за межі іранської території: Тегеран завдає ударів по Ізраїлю та арабських державах затоки, де розташовані військові об'єкти США. Своєю чергою, Ізраїль атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані.

На тлі цих подій світові ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні чотири роки.

Ірак закликав іноземні нафтові компанії до термінових переговорів для узгодження роботи персоналу та витрат в умовах форс-мажору, додавши, що режим обмежень переглядатиметься залежно від розвитку подій у регіоні.