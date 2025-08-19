Reuters дізналося, де можуть зустрітися Зеленський і Путін

Можливе місце зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна стало відомо європейським дипломатам. Саміт може відбутися найближчими тижнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У понеділок пізно ввечері президент США Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з Путіним і почав організацію зустрічі між ним та Зеленським.
Після цього, за словами лідера США, має відбутися тристоронній саміт.
Як розповіло джерело видання в європейській делегації, саме Путін запропонував таку послідовність переговорів.
Хоча Кремль публічно не підтвердив домовленостей, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч Зеленського і Путіна може пройти в Угорщині.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що переговори двох президентів плануються протягом найближчих двох тижнів.
Раніше Трамп анонсував двосторонню зустріч із Путіним 15 серпня в Анкориджі на Алясці.
Путін може висунути умову визнання окупованих українських територій частиною РФ в обмін на виведення військ із інших регіонів.
Однак питання територіальних змін планують обговорювати лише за участі Зеленського під час майбутньої тристоронньої зустрічі.
Європейські дипломати оцінюють можливі локації для проведення тристоронньої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.
За даними РБК-Україна, український президент готовий взяти участь у тристоронніх переговорах у будь-якому форматі.