Reuters узнало, где могут встретиться Зеленский и Путин

В понедельник поздно вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и начал организацию встречи между ним и Зеленским.

После этого, по словам лидера США, должен состояться трехсторонний саммит.

Как рассказал источник издания в европейской делегации, именно Путин предложил такую последовательность переговоров.

Хотя Кремль публично не подтвердил договоренностей, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что переговоры двух президентов планируются в течение ближайших двух недель.