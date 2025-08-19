Reuters узнало, где могут встретиться Зеленский и Путин

Возможное место встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина стало известно европейским дипломатам. Саммит может состояться в ближайшие недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В понедельник поздно вечером президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным и начал организацию встречи между ним и Зеленским.
После этого, по словам лидера США, должен состояться трехсторонний саммит.
Как рассказал источник издания в европейской делегации, именно Путин предложил такую последовательность переговоров.
Хотя Кремль публично не подтвердил договоренностей, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча Зеленского и Путина может пройти в Венгрии.
Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что переговоры двух президентов планируются в течение ближайших двух недель.
Ранее Трамп анонсировал двустороннюю встречу с Путиным 15 августа в Анкоридже на Аляске.
Путин может выдвинуть условие признания оккупированных украинских территорий частью РФ в обмен на вывод войск из других регионов.
Однако вопрос территориальных изменений планируют обсуждать только при участии Зеленского во время предстоящей трехсторонней встречи.
Европейские дипломаты оценивают возможные локации для проведения трехсторонней встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
По данным РБК-Украина, украинский президент готов принять участие в трехсторонних переговорах в любом формате.