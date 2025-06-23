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Рецепт супу, який хочеться їсти влітку щодня: виходить дуже ароматним

, Понеділок 23 червня 2025 15:35
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Рецепт супу, який хочеться їсти влітку щодня: виходить дуже ароматним Простий рецепт літнього вершкового супу з лососем (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

У спеку хочеться чогось легкого, але ситного? Спробуйте літній вершковий суп з лососем - ніжна текстура, свіжі овочі та аромат риби зроблять його ідеальним варіантом для обіду чи вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Соломії Наум.

Літній вершковий суп: простий рецепт

На 4 порції знадобляться такі інгредієнти:

  • картопля - 400 г
  • лосось - 400 г
  • помідори - 300 г
  • морква - 100 г
  • цибуля 100 г
  • вершки (10-20%) - за смаком
  • зелень - для подачі
  • сіль, перець, мускатний горіх - за смаком

Спосіб приготування

Спочатку наріжте картоплю, моркву, цибулю та помідори кубиками. Відваріть овочі у воді або овочевому бульйоні до м’якості.

Додайте шматочки лосося та варіть ще 5 хвилин. Приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха. Перед подачею додайте вершки та посипте свіжою зеленню.

Суп виходить дуже легким та неймовірно ароматним.

Одна порція містить:

  • 350 ккал
  • білки - 23,5 г
  • жири - 15,2 г
  • вуглеводи - 25 г

Рецепт супу, який хочеться їсти влітку щодня: виходить дуже ароматнимРецепт літнього вершкового супу (фото: кадр з відео)

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