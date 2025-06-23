Рецепт супу, який хочеться їсти влітку щодня: виходить дуже ароматним
У спеку хочеться чогось легкого, але ситного? Спробуйте літній вершковий суп з лососем - ніжна текстура, свіжі овочі та аромат риби зроблять його ідеальним варіантом для обіду чи вечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Соломії Наум.
Літній вершковий суп: простий рецепт
На 4 порції знадобляться такі інгредієнти:
- картопля - 400 г
- лосось - 400 г
- помідори - 300 г
- морква - 100 г
- цибуля 100 г
- вершки (10-20%) - за смаком
- зелень - для подачі
- сіль, перець, мускатний горіх - за смаком
Спосіб приготування
Спочатку наріжте картоплю, моркву, цибулю та помідори кубиками. Відваріть овочі у воді або овочевому бульйоні до м’якості.
Додайте шматочки лосося та варіть ще 5 хвилин. Приправте сіллю, перцем і дрібкою мускатного горіха. Перед подачею додайте вершки та посипте свіжою зеленню.
Суп виходить дуже легким та неймовірно ароматним.
Одна порція містить:
- 350 ккал
- білки - 23,5 г
- жири - 15,2 г
- вуглеводи - 25 г
Рецепт літнього вершкового супу (фото: кадр з відео)
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