Рецепт супу, який хочеться їсти влітку щодня: виходить дуже ароматним

У спеку хочеться чогось легкого, але ситного? Спробуйте літній вершковий суп з лососем - ніжна текстура, свіжі овочі та аромат риби зроблять його ідеальним варіантом для обіду чи вечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Соломії Наум.