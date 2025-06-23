Рецепт супа, который хочется есть летом каждый день: получается очень ароматным

В жару хочется чего-то легкого, но сытного? Попробуйте летний сливочный суп с лососем - нежная текстура, свежие овощи и аромат рыбы сделают его идеальным вариантом для обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.