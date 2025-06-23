Рецепт супа, который хочется есть летом каждый день: получается очень ароматным
В жару хочется чего-то легкого, но сытного? Попробуйте летний сливочный суп с лососем - нежная текстура, свежие овощи и аромат рыбы сделают его идеальным вариантом для обеда или ужина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.
Летний сливочный суп: простой рецепт
На 4 порции понадобятся такие ингредиенты:
- картофель - 400 г
- лосось - 400 г
- помидоры - 300 г
- морковь - 100 г
- лук 100 г
- сливки (10-20%) - по вкусу
- зелень - для подачи
- соль, перец, мускатный орех - по вкусу
Способ приготовления
Сначала нарежьте картофель, морковь, лук и помидоры кубиками. Отварите овощи в воде или овощном бульоне до мягкости.
Добавьте кусочки лосося и варите еще 5 минут. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перед подачей добавьте сливки и посыпьте свежей зеленью.
Суп получается очень легким и невероятно ароматным.
Одна порция содержит:
- 350 ккал
- белки - 23,5 г
- жиры - 15,2 г
- углеводы - 25 г
Рецепт летнего сливочного супа (фото: кадр из видео)
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