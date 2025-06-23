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Рецепт супа, который хочется есть летом каждый день: получается очень ароматным

Понедельник 23 июня 2025 15:35
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Рецепт супа, который хочется есть летом каждый день: получается очень ароматным Простой рецепт летнего сливочного супа с лососем (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В жару хочется чего-то легкого, но сытного? Попробуйте летний сливочный суп с лососем - нежная текстура, свежие овощи и аромат рыбы сделают его идеальным вариантом для обеда или ужина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Соломии Наум.

Летний сливочный суп: простой рецепт

На 4 порции понадобятся такие ингредиенты:

  • картофель - 400 г
  • лосось - 400 г
  • помидоры - 300 г
  • морковь - 100 г
  • лук 100 г
  • сливки (10-20%) - по вкусу
  • зелень - для подачи
  • соль, перец, мускатный орех - по вкусу

Способ приготовления

Сначала нарежьте картофель, морковь, лук и помидоры кубиками. Отварите овощи в воде или овощном бульоне до мягкости.

Добавьте кусочки лосося и варите еще 5 минут. Приправьте солью, перцем и щепоткой мускатного ореха. Перед подачей добавьте сливки и посыпьте свежей зеленью.

Суп получается очень легким и невероятно ароматным.

Одна порция содержит:

  • 350 ккал
  • белки - 23,5 г
  • жиры - 15,2 г
  • углеводы - 25 г

Рецепт супа, который хочется есть летом каждый день: получается очень ароматнымРецепт летнего сливочного супа (фото: кадр из видео)

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