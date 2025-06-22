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Корисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивує

Неділя 22 червня 2025 07:45
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Корисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивує Рецепт смачного лаваша з куркою (фото: кадр з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Домашній фастфуд - це альтернатива покупним стравам швидкого приготування, які часто містять надлишок солі, жиру та підсилювачів смаку. Приготувавши страву вдома, ви контролюєте склад, обираєте свіжі овочі та корисні соуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Софії Наум.

Лаваш з курячою котлетою та соусом

Інгредієнти:

  • лаваш - 1 шт.
  • курячий фарш - 150 г
  • сир сулугуні
  • листя салату - 2 шт.
  • помідор - 1 шт.

Для соусу знадобиться:

  • йогурт - 2 ст. л
  • діжонська гірчиця - 1 ч. л
  • сіль і перець - за смаком

"Корисний фастфуд вдома за кілька хвилин", - зазначила дієтолог.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приправити курячий фарш сіллю, перцем та сформуйте котлети.

Обсмажте на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку). Коли котлета майже готова, викладіть на неї сир і накрийте кришкою, щоб він розплавився.

Для соусу змішайте йогурт, діжонську гірчицю, сіль і перець до однорідності.

Після цього намажте лаваш соусом, викладіть листя салату, нарізаний помідор і котлету з сиром.

Загорніть лаваш у рулет або складіть конвертом. За бажанням можна підсмажити на сухій сковороді або грилі по 1 хвилині з кожного боку, щоб він став хрустким.

Корисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивуєКорисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивуєКорисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивуєКорисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивуєКорисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивуєРецепт лаваша з куркою (фото: кадр з відео)

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