Корисний фастфуд вдома всього за кілька хвилин: легкість рецепта здивує
Домашній фастфуд - це альтернатива покупним стравам швидкого приготування, які часто містять надлишок солі, жиру та підсилювачів смаку. Приготувавши страву вдома, ви контролюєте склад, обираєте свіжі овочі та корисні соуси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Софії Наум.
Лаваш з курячою котлетою та соусом
Інгредієнти:
- лаваш - 1 шт.
- курячий фарш - 150 г
- сир сулугуні
- листя салату - 2 шт.
- помідор - 1 шт.
Для соусу знадобиться:
- йогурт - 2 ст. л
- діжонська гірчиця - 1 ч. л
- сіль і перець - за смаком
"Корисний фастфуд вдома за кілька хвилин", - зазначила дієтолог.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно приправити курячий фарш сіллю, перцем та сформуйте котлети.
Обсмажте на середньому вогні до золотистої скоринки (приблизно 3-4 хвилини з кожного боку). Коли котлета майже готова, викладіть на неї сир і накрийте кришкою, щоб він розплавився.
Для соусу змішайте йогурт, діжонську гірчицю, сіль і перець до однорідності.
Після цього намажте лаваш соусом, викладіть листя салату, нарізаний помідор і котлету з сиром.
Загорніть лаваш у рулет або складіть конвертом. За бажанням можна підсмажити на сухій сковороді або грилі по 1 хвилині з кожного боку, щоб він став хрустким.
Рецепт лаваша з куркою (фото: кадр з відео)
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