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Рецепт пухкої абрикосової шарлотки, яка тане у роті: готується дуже легко

Вівторок 22 липня 2025 07:45
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Рецепт пухкої абрикосової шарлотки, яка тане у роті: готується дуже легко Рецепт смачної абрикосової шарлотки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сезон абрикосів у розпалі, тому варто тішити себе і рідних ніжними літніми десертами. Абрикосова шарлотка - ідеальна випічка до чаю, яка неодмінно стане вашим літнім фаворитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Анни Станкевич.

Абрикосова шарлотка: простий рецепт

Інгредієнти на форму 22 см:

  • абрикоси - 10-12 шт.
  • яйця - 4 шт.
  • цукор - 120 г
  • борошно - 150 г
  • розпушувач - 1/2 ч.л
  • ваніль - за бажанням

Також зверху пиріг перед випіканням можна посипати змішаним цукром з корицею.

Легкий спосіб приготування

З'єднуємо в чаші міксера яйця з цукром та збиваємо 10 хв до пишної форми. Далі додаємо борошно, ваніль та перемішуємо.

Після цього виливаємо тісто у форму та прикрашаємо зверху абрикосами і відправляємо випікатися.

Пиріг випікаємо при 180 градусах приблизно 40-45 хв до гарної золотистої скоринки. В кінці охолоджуємо, щоб вийняти з форми і посипаємо цукровою пудрою.

Рецепт пухкої абрикосової шарлотки, яка тане у роті: готується дуже легкоРецепт пухкої абрикосової шарлотки, яка тане у роті: готується дуже легкоРецепт абрикосової шарлотки (фото: кадр з відео)

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