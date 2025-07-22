Рецепт воздушной абрикосовой шарлотки, которая тает во рту: готовится очень легко
Сезон абрикосов в разгаре, поэтому стоит радовать себя и родных нежными летними десертами. Абрикосовая шарлотка - идеальная выпечка к чаю, которая непременно станет вашим летним фаворитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.
Абрикосовая шарлотка: простой рецепт
Ингредиенты на форму 22 см:
- абрикосы - 10-12 шт.
- яйца - 4 шт.
- сахар - 120 г
- мука - 150 г
- разрыхлитель - 1/2 ч.л
- ваниль - по желанию
Также сверху пирог перед выпеканием можно посыпать смешанным сахаром с корицей.
Легкий способ приготовления
Соединяем в чаше миксера яйца с сахаром и взбиваем 10 мин до пышной формы. Далее добавляем муку, ваниль и перемешиваем.
После этого выливаем тесто в форму и украшаем сверху абрикосами и отправляем выпекаться.
Пирог выпекаем при 180 градусах примерно 40-45 мин до хорошей золотистой корочки. В конце охлаждаем, чтобы вынуть из формы и посыпаем сахарной пудрой.
Рецепт абрикосовой шарлотки (фото: кадр из видео)
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