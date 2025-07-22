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Рецепт воздушной абрикосовой шарлотки, которая тает во рту: готовится очень легко

Вторник 22 июля 2025 07:45
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Рецепт воздушной абрикосовой шарлотки, которая тает во рту: готовится очень легко Рецепт вкусной абрикосовой шарлотки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Сезон абрикосов в разгаре, поэтому стоит радовать себя и родных нежными летними десертами. Абрикосовая шарлотка - идеальная выпечка к чаю, которая непременно станет вашим летним фаворитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.

Абрикосовая шарлотка: простой рецепт

Ингредиенты на форму 22 см:

  • абрикосы - 10-12 шт.
  • яйца - 4 шт.
  • сахар - 120 г
  • мука - 150 г
  • разрыхлитель - 1/2 ч.л
  • ваниль - по желанию

Также сверху пирог перед выпеканием можно посыпать смешанным сахаром с корицей.

Легкий способ приготовления

Соединяем в чаше миксера яйца с сахаром и взбиваем 10 мин до пышной формы. Далее добавляем муку, ваниль и перемешиваем.

После этого выливаем тесто в форму и украшаем сверху абрикосами и отправляем выпекаться.

Пирог выпекаем при 180 градусах примерно 40-45 мин до хорошей золотистой корочки. В конце охлаждаем, чтобы вынуть из формы и посыпаем сахарной пудрой.

Рецепт воздушной абрикосовой шарлотки, которая тает во рту: готовится очень легкоРецепт воздушной абрикосовой шарлотки, которая тает во рту: готовится очень легкоРецепт абрикосовой шарлотки (фото: кадр из видео)

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