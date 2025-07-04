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Рецепт сирної фруктової піци: неймовірний смак у кожному шматочку

П'ятниця 04 липня 2025 07:45
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Рецепт сирної фруктової піци: неймовірний смак у кожному шматочку Рецепт смачного сирної піци з фруктами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Сирна фруктова піца - це легкий та корисний десерт, що поєднує ніжну сирну основу, свіжі фрукти та ароматне тісто. Така страва швидко готується і чудово підходить як для літніх пікніків, так і для святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Марії Брилковської.

Сирна фруктова піца

Для основи знадобляться такі інгредієнти:

  • кисломолочний сир - 200 г
  • яйце 1 шт.
  • борошно цільнозернове - 60 г
  • горіхова паста або арахісова 1 ст.л

Для начинки:

  • твердий сир (найкраще моцарела) - 50 г
  • нектарин 1 шт.
  • лохина, малина або будь-які інші фрукти

Легкий спосіб приготування

Кисломолочний сир змішати з яйцем, борошном, арахісовою пастою та все ретельно перемішати. Пергаментний папір змастіть олією або маслом ГХІ та викладіть сирне тісто формуючи бортики.

Далі поставте у духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хв, після цього викладіть зверху тертий сир та фрукти. Поставте у духову ще на 15 хв.

Рецепт сирної фруктової піци: неймовірний смак у кожному шматочкуРецепт сирної піци з фруктами (фото: кадр з відео)

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