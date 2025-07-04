Рецепт сирної фруктової піци: неймовірний смак у кожному шматочку
Сирна фруктова піца - це легкий та корисний десерт, що поєднує ніжну сирну основу, свіжі фрукти та ароматне тісто. Така страва швидко готується і чудово підходить як для літніх пікніків, так і для святкового столу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Марії Брилковської.
Сирна фруктова піца
Для основи знадобляться такі інгредієнти:
- кисломолочний сир - 200 г
- яйце 1 шт.
- борошно цільнозернове - 60 г
- горіхова паста або арахісова 1 ст.л
Для начинки:
- твердий сир (найкраще моцарела) - 50 г
- нектарин 1 шт.
- лохина, малина або будь-які інші фрукти
Легкий спосіб приготування
Кисломолочний сир змішати з яйцем, борошном, арахісовою пастою та все ретельно перемішати. Пергаментний папір змастіть олією або маслом ГХІ та викладіть сирне тісто формуючи бортики.
Далі поставте у духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хв, після цього викладіть зверху тертий сир та фрукти. Поставте у духову ще на 15 хв.
Рецепт сирної піци з фруктами (фото: кадр з відео)
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