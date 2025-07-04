Рецепт сирної фруктової піци: неймовірний смак у кожному шматочку

Сирна фруктова піца - це легкий та корисний десерт, що поєднує ніжну сирну основу, свіжі фрукти та ароматне тісто. Така страва швидко готується і чудово підходить як для літніх пікніків, так і для святкового столу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Марії Брилковської.