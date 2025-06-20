Рецепт ідеального морозива з трьох інгредієнтів: вийде смачніше за магазинне

Рецепт домашнього морозива: простий рецепт

Список інгредієнтів:

молоко - 900 мл (2 або 5%)

цукор - 250 г

яйця - 6 шт.

Легкий спосіб приготування

Потрібно відділити жовтки від білків. Після цього молоко та 1 ст.л цукру додайте до жовтків та одночасно перемішуйте. Масу поставте на маленький вогонь і варіть, поки вона трішки не загусне. Приблизний час - 4 хвилини.

Тим часом в маленьку каструлю налийте трішки води, поставте на вогонь та доведіть до легкого кипіння.

Решту цукру додайте до білків та вінчиком все ретельно перемішайте. Далі поставте масу на парову баню та перемішуйте протягом 5 хвилин. Коли білкова маса добре підігріється, то знімайте з вогню та збийте її міксером на максимальних оборотах до "білої пишної маси". За бажанням можна ще додати 10 г ванільного цукру.

В кінці змішайте дві маси разом та покладіть у морозильну камеру на три години до повного застигання.

Рецепт домашнього морозива (фото: кадр з відео)