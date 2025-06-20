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Рецепт идеального мороженого из трех ингредиентов: получится вкуснее магазинного

Домашнее мороженое, которое легко приготовить из трех ингредиентов (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Домашнее мороженое - это вкусный и полезный десерт, который легко приготовить самостоятельно. В его составе - только натуральные ингредиенты без консервантов и красителей. Такой вариант идеально подходит для детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал украинского повара Ивана Янюка.

Рецепт домашнего мороженого: простой рецепт

Список ингредиентов:

  • молоко - 900 мл (2 или 5%)
  • сахар - 250 г
  • яйца - 6 шт.

Легкий способ приготовления

Нужно отделить желтки от белков. После этого молоко и 1 ст.л сахара добавьте к желткам и одновременно перемешивайте. Массу поставьте на маленький огонь и варите, пока она немного не загустеет. Примерное время - 4 минуты.

Тем временем в маленькую кастрюлю налейте немного воды, поставьте на огонь и доведите до легкого кипения.

Остальной сахар добавьте к белкам и венчиком все тщательно перемешайте. Далее поставьте массу на паровую баню и перемешивайте в течение 5 минут. Когда белковая масса хорошо подогреется, то снимайте с огня и взбейте ее миксером на максимальных оборотах до "белой пышной массы". По желанию можно еще добавить 10 г ванильного сахара.

В конце смешайте две массы вместе и положите в морозильную камеру на три часа до полного застывания.

Рецепт домашнего мороженого (фото: кадр из видео)

 

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