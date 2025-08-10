Рецепт домашнього колагену, який замінить добавки та збереже молодість

Колаген - ключовий білок, який відповідає за пружність шкіри та здоров’я суглобів. Його рівень з віком знижується, але вироблення можна підтримати за допомогою правильного харчування. Один з ефективних способів - приготувати домашній колаген.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.
За словами експерта, цей колаген звісно не зрівняється з гідролізованим морським, але все ж є дуже корисним для шкіри і суглобів.
У 100 г продукту:
Знадобляться такі інгредієнти:
Спосіб приготування
Спочатку апельсини розрізаємо навпіл і вичавлюємо фреш за допомогою соковижималки.
Після цього беремо каструлю, вливаємо туди сік, додаємо желатин, підсолоджувач та залишаємо на 15 хвилин.
Далі масу підігріваємо так, щоб вона стала гарячою і крупиночки желатину розчинились. Одразу переливаємо в форму і за бажанням зверху додаємо нарізаний апельсин або інші ягоди/фрукти.
