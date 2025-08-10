UA

Рецепт домашнього колагену, який замінить добавки та збереже молодість

Рецепт домашнього колагену з апельсином (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Колаген - ключовий білок, який відповідає за пружність шкіри та здоров’я суглобів. Його рівень з віком знижується, але вироблення можна підтримати за допомогою правильного харчування. Один з ефективних способів - приготувати домашній колаген.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.

Рецепт домашнього колагену

За словами експерта, цей колаген звісно не зрівняється з гідролізованим морським, але все ж є дуже корисним для шкіри і суглобів.

У 100 г продукту:

  • калорій - 79
  • білків - 10 г
  • жирів - 3 г 
  • вуглеводів - 18 г

Знадобляться такі інгредієнти:

  • апельсини для фрешу - 400 г
  • желатин - 50 г
  • апельсин - 1 шт. для декору
  • підсолоджувач (алюлоза, стевія) - за смаком

Спосіб приготування

Спочатку апельсини розрізаємо навпіл і вичавлюємо фреш за допомогою соковижималки.

Приготування домашнього колагену (фото: кадр з відео)

Після цього беремо каструлю, вливаємо туди сік, додаємо желатин, підсолоджувач та залишаємо на 15 хвилин.

Приготування домашнього колагену (фото: кадр з відео)

Далі масу підігріваємо так, щоб вона стала гарячою і крупиночки желатину розчинились. Одразу переливаємо в форму і за бажанням зверху додаємо нарізаний апельсин або інші ягоди/фрукти.

Домашній колаген (фото: кадр з відео)

