Рецепт домашнего коллагена, который заменит добавки и сохранит молодость

Рецепт домашнего коллагена с апельсином (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Коллаген - ключевой белок, который отвечает за упругость кожи и здоровье суставов. Его уровень с возрастом снижается, но выработку можно поддержать с помощью правильного питания. Один из эффективных способов - приготовить домашний коллаген.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.

Рецепт домашнего коллагена

По словам эксперта, этот коллаген конечно не сравнится с гидролизованным морским, но все же является очень полезным для кожи и суставов.

В 100 г продукта:

  • калорий - 79
  • белков - 10 г
  • жиров - 3 г
  • углеводов - 18 г

Понадобятся такие ингредиенты:

  • апельсины для фреша - 400 г
  • желатин - 50 г
  • апельсин - 1 шт. для декора
  • подсластитель (алюлоза, стевия) - по вкусу

Способ приготовления

Сначала апельсины разрезаем пополам и выжимаем фреш с помощью соковыжималки.

Приготовление домашнего коллагена (фото: кадр из видео)

После этого берем кастрюлю, вливаем туда сок, добавляем желатин, подсластитель и оставляем на 15 минут.

Приготовление домашнего коллагена (фото: кадр из видео)

Далее массу подогреваем так, чтобы она стала горячей и крупинки желатина растворились. Сразу переливаем в форму и по желанию сверху добавляем нарезанный апельсин или другие ягоды/фрукты.

Домашний коллаген (фото: кадр из видео)

