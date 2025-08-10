Рецепт домашнего коллагена, который заменит добавки и сохранит молодость

Коллаген - ключевой белок, который отвечает за упругость кожи и здоровье суставов. Его уровень с возрастом снижается, но выработку можно поддержать с помощью правильного питания. Один из эффективных способов - приготовить домашний коллаген.
По словам эксперта, этот коллаген конечно не сравнится с гидролизованным морским, но все же является очень полезным для кожи и суставов.
В 100 г продукта:
Понадобятся такие ингредиенты:
Способ приготовления
Сначала апельсины разрезаем пополам и выжимаем фреш с помощью соковыжималки.
После этого берем кастрюлю, вливаем туда сок, добавляем желатин, подсластитель и оставляем на 15 минут.
Далее массу подогреваем так, чтобы она стала горячей и крупинки желатина растворились. Сразу переливаем в форму и по желанию сверху добавляем нарезанный апельсин или другие ягоды/фрукты.
