Рецепт домашнього колагену, який замінить добавки та збереже молодість
Колаген - ключовий білок, який відповідає за пружність шкіри та здоров’я суглобів. Його рівень з віком знижується, але вироблення можна підтримати за допомогою правильного харчування. Один з ефективних способів - приготувати домашній колаген.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Анни Станкевич.
Рецепт домашнього колагену
За словами експерта, цей колаген звісно не зрівняється з гідролізованим морським, але все ж є дуже корисним для шкіри і суглобів.
У 100 г продукту:
- калорій - 79
- білків - 10 г
- жирів - 3 г
- вуглеводів - 18 г
Знадобляться такі інгредієнти:
- апельсини для фрешу - 400 г
- желатин - 50 г
- апельсин - 1 шт. для декору
- підсолоджувач (алюлоза, стевія) - за смаком
Спосіб приготування
Спочатку апельсини розрізаємо навпіл і вичавлюємо фреш за допомогою соковижималки.
Приготування домашнього колагену (фото: кадр з відео)
Після цього беремо каструлю, вливаємо туди сік, додаємо желатин, підсолоджувач та залишаємо на 15 хвилин.
Приготування домашнього колагену (фото: кадр з відео)
Далі масу підігріваємо так, щоб вона стала гарячою і крупиночки желатину розчинились. Одразу переливаємо в форму і за бажанням зверху додаємо нарізаний апельсин або інші ягоди/фрукти.
Домашній колаген (фото: кадр з відео)
Вас може зацікавити
- Рецепт тірамісу на швидку руку з трьох інгредієнтів
- Освіжаючий кавуновий сендвіч, який має приготувати кожен
- Ліниві еклери за 7 хвилин, які готуються швидко і без випікання