Рецепт домашнего коллагена, который заменит добавки и сохранит молодость
Коллаген - ключевой белок, который отвечает за упругость кожи и здоровье суставов. Его уровень с возрастом снижается, но выработку можно поддержать с помощью правильного питания. Один из эффективных способов - приготовить домашний коллаген.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анны Станкевич.
Рецепт домашнего коллагена
По словам эксперта, этот коллаген конечно не сравнится с гидролизованным морским, но все же является очень полезным для кожи и суставов.
В 100 г продукта:
- калорий - 79
- белков - 10 г
- жиров - 3 г
- углеводов - 18 г
Понадобятся такие ингредиенты:
- апельсины для фреша - 400 г
- желатин - 50 г
- апельсин - 1 шт. для декора
- подсластитель (алюлоза, стевия) - по вкусу
Способ приготовления
Сначала апельсины разрезаем пополам и выжимаем фреш с помощью соковыжималки.
Приготовление домашнего коллагена (фото: кадр из видео)
После этого берем кастрюлю, вливаем туда сок, добавляем желатин, подсластитель и оставляем на 15 минут.
Приготовление домашнего коллагена (фото: кадр из видео)
Далее массу подогреваем так, чтобы она стала горячей и крупинки желатина растворились. Сразу переливаем в форму и по желанию сверху добавляем нарезанный апельсин или другие ягоды/фрукты.
Домашний коллаген (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать
- Рецепт тирамису на скорую руку из трех ингредиентов
- Освежающий арбузный сэндвич, который должен приготовить каждый
- Ленивые эклеры за 7 минут, которые готовятся быстро и без выпекания