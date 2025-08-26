Рецепт брауні з кабачків: смак, який здивує

Кабачковий брауні - це десерт, у якому поєднуються користь овочів та класичний шоколадний смак. Завдяки кабачку тісто виходить вологим, пористим і менш калорійним, а приготувати його можна з простих інгредієнтів за лічені хвилини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Анастасії Станкевич.
Для приготування такого незвичного десерту потрібні такі інгредієнти:
Спосіб приготування
Кабачки потрібно нарізати будь-якої форми, покладіть їх у блендер та збийте. В мисці масу з'єднайте разом з цукром, ванільним цукром, какао, розпушувачем, маслом та борошном.
Все ретельно перемішайте та перелийте тісто в форму для запікання, зверху посипте шоколадом або горіхами.
Випікаємо при 180 градусах 35 хвилин на середньому рівні, режим верх-низ. Готовність перевіряємо на зубочистку.
