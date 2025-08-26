UA

Рецепт брауні з кабачків: смак, який здивує

Рецепт смачного брауні з кабачка (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кабачковий брауні - це десерт, у якому поєднуються користь овочів та класичний шоколадний смак. Завдяки кабачку тісто виходить вологим, пористим і менш калорійним, а приготувати його можна з простих інгредієнтів за лічені хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогерки Анастасії Станкевич.

Кабачкове брауні: легкий рецепт

Для приготування такого незвичного десерту потрібні такі інгредієнти:

  • кабачки - 300 г 
  • яйця - 2 шт.
  • розтоплене масло - 50 г
  • цукор - 130 г 
  • ванільний цукор - 1 пакетик
  • какао - 50 г 
  • розпушувач - 10 г  
  • борошно - 150 г  
  • горіхи або шоколад для посипки (за бажанням)

Спосіб приготування

Кабачки потрібно нарізати будь-якої форми, покладіть їх у блендер та збийте. В мисці масу з'єднайте разом з цукром, ванільним цукром, какао, розпушувачем, маслом та борошном.

Приготування брауні з кабачком (фото: кадр з відео)

Все ретельно перемішайте та перелийте тісто в форму для запікання, зверху посипте шоколадом або горіхами.  

Брауні з кабачком (фото: кадр з відео)

Випікаємо при 180 градусах 35 хвилин на середньому рівні, режим верх-низ. Готовність перевіряємо на зубочистку.

Брауні з кабачком (фото: кадр з відео)

