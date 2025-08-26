RU

Рецепт брауни из кабачков: вкус, который удивит

Рецепт вкусного брауни из кабачка (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кабачковый брауни - это десерт, в котором сочетаются польза овощей и классический шоколадный вкус. Благодаря кабачку тесто получается влажным, пористым и менее калорийным, а приготовить его можно из простых ингредиентов за считанные минуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анастасии Станкевич.

Кабачковое брауни: легкий рецепт

Для приготовления такого необычного десерта нужны такие ингредиенты:

  • кабачки - 300 г
  • яйца - 2 шт.
  • растопленное масло - 50 г
  • сахар - 130 г
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • какао - 50 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • мука - 150 г
  • орехи или шоколад для посыпки (по желанию)

Способ приготовления

Кабачки нужно нарезать любой формы, положите их в блендер и взбейте. В миске массу соедините вместе с сахаром, ванильным сахаром, какао, разрыхлителем, маслом и мукой.

Приготовление брауни с кабачком (фото: кадр из видео)

Все тщательно перемешайте и перелейте тесто в форму для запекания, сверху посыпьте шоколадом или орехами.

Брауни с кабачком (фото: кадр из видео)

Выпекаем при 180 градусах 35 минут на среднем уровне, режим верх-низ. Готовность проверяем на зубочистку.

Брауни с кабачком (фото: кадр из видео)

