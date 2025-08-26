Рецепт брауни из кабачков: вкус, который удивит

Кабачковый брауни - это десерт, в котором сочетаются польза овощей и классический шоколадный вкус. Благодаря кабачку тесто получается влажным, пористым и менее калорийным, а приготовить его можно из простых ингредиентов за считанные минуты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Анастасии Станкевич.
Для приготовления такого необычного десерта нужны такие ингредиенты:
Способ приготовления
Кабачки нужно нарезать любой формы, положите их в блендер и взбейте. В миске массу соедините вместе с сахаром, ванильным сахаром, какао, разрыхлителем, маслом и мукой.
Все тщательно перемешайте и перелейте тесто в форму для запекания, сверху посыпьте шоколадом или орехами.
Выпекаем при 180 градусах 35 минут на среднем уровне, режим верх-низ. Готовность проверяем на зубочистку.
