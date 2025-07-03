Ретиноїди проти акне: як лікуватися без дискомфорту і побачити ефект

Ретиноїди - це потужні засоби для лікування акне. Проте часто при застосуванні ретиноїдів виникають сухість і подразнення шкіри, особливо на початку лікування. Через це люди з акне відмовляються від терапії.
Що треба робити, аби добре переносити ретиноїди, розповідає РБК-Україна.
Ретиноїд зазвичай є незамінною частиною терапії акне. І хоча акне є невиліковним захворюванням, ретиноїди допомагають надовго досягти ремісії.
Переваги ретиноїдів:
Ретиноїди - це група препаратів, які є похідними вітаміну А (ретинолу ацетату).
Є топічні та системні ретиноїди. Топічні призначені для зовнішнього застосування, а системні - для внутрішнього прийому.
Який саме ретиноїд потрібен, визначає лікар залежно від тяжкості захворювання та з урахуванням можливих протипоказань.
Безумовним протипоказанням для застосування будь-яких ретиноїдів є вагітність через їх негативний вплив на плід. Тому паралельно з ретиноїдами жінкам репродуктивного віку призначають ефективну контрацепцію.
Першим ретиноїдом для місцевого застосування був третиноїн - його почали використовувати ще в 1971 році. Однак нині на ринку є й інші препарати, з м’якшою дією і кращою переносимістю - адапален, тазаротен, а також найновіший препарат трифаротен.
Сучасні формули топічних ретиноїдів доступні у вигляді крему, гелю, лосьйону або піни.
Деякі з ретиноїдів, наприклад, адапален, мають стабільну дію навіть у поєднанні з бензоїлпероксидом - ще одним важливим компонентом у лікуванні акне.
Топічні ретиноїди призначають у разі:
До системних ретиноїдів належать ізотретиноїн та ацитретин.
Препарати цієї групи призначають:
Лікар розраховує і коригує дозу відповідно до маси тіла пацієнта. Є добова доза, яку людина приймає протягом доби, і курсова доза, яку вона приймає за весь період лікування. Від добової дози залежить тривалість терапії, і дуже важливо не коригувати дозу на свій розсуд.
У перші 1-2 тижні використання і топічних, і системних ретиноїдів можуть виникнути сухість чи лущення шкіри. Це нормальне і тимчасове явище, адже ці препарати зменшують активність сальних залоз.
Щоб пройти адаптаційний період без дискомфорту, треба дотримуватися таких правил.
Також треба бути готовими до загострення акне і збільшення кількості висипань у перші два місяці лікування ретиноїдами. Це не побічний ефект, а механізм дії препарату. Цей період необхідно перетерпіти.
Втім, якщо загострення дуже сильне або тривале, потрібна додаткова консультація дерматолога. Лікар скоригує дозу препарату або призначить додаткову терапію.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: міжнародні медичні онлайн-платформи для професіоналів у сфері охорони здоров’я Medscape і Healio.