Ретиноїди проти акне: як лікуватися без дискомфорту і побачити ефект

Ретиноїди - основа лікування акне

Ретиноїд зазвичай є незамінною частиною терапії акне. І хоча акне є невиліковним захворюванням, ретиноїди допомагають надовго досягти ремісії.

Переваги ретиноїдів:

очищують пори та зменшують утворення комедонів

усувають запалення

допомагають запобігти утворенню шрамів і плям після акне

посилюють дію інших засобів

Сучасні ретиноїди: що варто знати

Ретиноїди - це група препаратів, які є похідними вітаміну А (ретинолу ацетату).

Є топічні та системні ретиноїди. Топічні призначені для зовнішнього застосування, а системні - для внутрішнього прийому.

Який саме ретиноїд потрібен, визначає лікар залежно від тяжкості захворювання та з урахуванням можливих протипоказань.

Безумовним протипоказанням для застосування будь-яких ретиноїдів є вагітність через їх негативний вплив на плід. Тому паралельно з ретиноїдами жінкам репродуктивного віку призначають ефективну контрацепцію.

Топічні ретиноїди

Першим ретиноїдом для місцевого застосування був третиноїн - його почали використовувати ще в 1971 році. Однак нині на ринку є й інші препарати, з м’якшою дією і кращою переносимістю - адапален, тазаротен, а також найновіший препарат трифаротен.

Сучасні формули топічних ретиноїдів доступні у вигляді крему, гелю, лосьйону або піни.

Деякі з ретиноїдів, наприклад, адапален, мають стабільну дію навіть у поєднанні з бензоїлпероксидом - ще одним важливим компонентом у лікуванні акне.

Топічні ретиноїди призначають у разі:

легких і середньотяжких форм акне

закритих і відкритих комедонів

запальних висипів і гнійників

невеликої площі ураження

Топічні ретиноїди доступні у вигляді крему, гелю, лосьйону або піни (фото: Freepik)

Системні ретиноїди

До системних ретиноїдів належать ізотретиноїн та ацитретин.

Препарати цієї групи призначають:

у разі тяжкої або середньотяжкої форми акне

за наявності папул, коли є великий ризик утворення рубців

пацієнтам, яким не допомогли топічні ретиноїди чи інші речовини

Лікар розраховує і коригує дозу відповідно до маси тіла пацієнта. Є добова доза, яку людина приймає протягом доби, і курсова доза, яку вона приймає за весь період лікування. Від добової дози залежить тривалість терапії, і дуже важливо не коригувати дозу на свій розсуд.

Як зробити лікування комфортним

У перші 1-2 тижні використання і топічних, і системних ретиноїдів можуть виникнути сухість чи лущення шкіри. Це нормальне і тимчасове явище, адже ці препарати зменшують активність сальних залоз.

Щоб пройти адаптаційний період без дискомфорту, треба дотримуватися таких правил.

На початку курсу лікування топічними ретиноїдами наносити препарат через день, щоб шкіра "звикла".

На уражену ділянку наносити невелику кількість засобу - розміром з горошину і не наносити засіб точково на висипання.

Зволожувати шкіру, причому можна спочатку наносити зволожувальний крем, а після цього - топічний ретиноїд.

Обов'язково зволожувати губи.

Використовувати крем із SPF незалежно від пори року, щоб уникнути сонячних опіків, адже одним із побічних ефектів ретиноїдів є підвищена чутливість до сонячного випромінювання.

Якщо виникає сухість очей, слід попросити лікаря підібрати зволожувальні очні краплі.

При застосуванні системних ретиноїдів необхідно обмежити споживання продуктів, багатих на вітамін А. Це зумовлено ризиком передозування вітаміну А, що може негативно вплинути на печінку.

Оскільки прийом системних ретиноїдів загалом впливає на стан печінки, слід відмовитися від алкоголю на весь період лікування.

У разі пропуску прийому системного ретиноїду необхідно повідомити про це лікарю, а наступного дня прийняти призначену дозу, а не подвійну.

Також треба бути готовими до загострення акне і збільшення кількості висипань у перші два місяці лікування ретиноїдами. Це не побічний ефект, а механізм дії препарату. Цей період необхідно перетерпіти.

Втім, якщо загострення дуже сильне або тривале, потрібна додаткова консультація дерматолога. Лікар скоригує дозу препарату або призначить додаткову терапію.