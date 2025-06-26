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Алергія на сонце - міф чи реальна загроза для організму? Це мають знати всі!

Четвер 26 червня 2025 12:25
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Алергія на сонце - міф чи реальна загроза для організму? Це мають знати всі! Педіатр розповіла, чи може виникнути алергія на сонце
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Діана Протоковило

Сонце дарує тепло і настрій, але для деяких людей воно може стати причиною неприємних реакцій. Під впливом ультрафіолету у чутливих людей може розвиватися фотодерматит - алергія на сонце, яка проявляється висипом, свербінням і навіть набряками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Діани Протоковило.

Вплив сонця на організм

За словами медика, саме сонце не є алергеном. А алергія - це власне надмірна реакція імунної системи на певний алерген в осіб, які мають генетичну схильність.

Розлади фоточутливості шкіри - це стани, при яких виникає аномальна шкірна реакція після впливу ультрафіолетового (УФ) випромінювання.

Проявляються вони виникненням еритематозного сверблячого висипу, пухирів на шкірі після перебування на сонці.

Розрізняють такі варіанти розладів фоточутливості:

  • поліморфна світлова висипка - найпоширеніший фотодерматоз, різновидом цього висипу є ювенальна весняна світлова висипка. Цей висип виникає весною, після контакту з "першим" сонечком, дуже свербить та самостійно минає впродовж кількох днів. Що цікаво - влітку при контакті з сонцем таких симптомів не виникає
  • сонячна кропивʼянка - рідкісний варіант кропивʼянки, який виникає через надмірну реакцію імунної системи на сонячне світло. Проявляється сверблячими еритематозними (червоними) пухирцями (уртикарії), які виникають після 5-10 хвилин перебування на сонці та зникають впродовж 24 годин
  • актинічне пруриго (літнє пруриго Гатчінсона) - це ﻿﻿спадкове захворювання, яке теж характеризується виникненням сверблячих висипань після контакту з сонцем.
  • фотозагострені дерматози - це захворювання, які загострюються під впливом сонця (системний червоний Вовчак, дерматоміозит, пелагра, акне, атопічний дерматит, розацеа)
  • фотодерматит (фотоалергічна реакція) - виникає, коли хімічна речовина, яка нанесена на шкіру або вживається всередину при контакті з сонячним випромінюванням викликає алергічну реакцію

Специфічно лікування "алергії на сонце" не існує, тому варто робити акцент на захист від сонечка. Важливо щодня використовувати SPF-засоби.

Діткам слід надавати перевагу фізичним фільтрам в SPF-кремах - це оксид цинку та діоксид титану. Також слід подбати про захист від сонця шляхом одягання головного убору, тонкого одягу світлого кольору на довгий рукав та уникати перебування на сонці в пікові години з 11.00 до 16.00.

Як доглядати за шкірою влітку

Використовуйте сонцезахисний крем (SPF)

Вибирайте SPF не менше 30, а для світлої шкіри - SPF 50. Наносьте за 15-30 хв до виходу на сонце, навіть у хмарну погоду.

Оновлюйте кожні 2 години, а також після купання чи потовиділення.

Одягайте захисний одяг

Світлий, легкий, щільнотканий одяг (сорочки з довгим рукавом, капелюхи з широкими полями). Спеціальний одяг з ультрафіолетовим захистом (UPF) ще ефективніший.

Уникайте сонця в пікові години

Найнебезпечніше сонце - з 10:00 до 16:00. У цей час краще бути в тіні або в приміщенні.

Носіть сонцезахисні окуляри

Вибирайте моделі з UV-фільтрами (100% захист від UVA і UVB). Захищають не лише очі, а й ніжну шкіру навколо.

Захищайте дітей особливо ретельно

Шкіра дітей тонша й чутливіша - більше ризиків обгорання. Дітям до 6 місяців не рекомендується перебування на прямому сонці взагалі.

Підтримуйте шкіру зсередини

Пийте багато води, їжте продукти, багаті на антиоксиданти (ягоди, помідори, морква, зелень). Це допоможе зменшити окислювальний стрес від УФ-променів.

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