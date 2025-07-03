Ретиноиды против акне: как лечиться без дискомфорта и увидеть эффект

Ретиноиды - основа лечения акне

Ретиноид обычно является незаменимой частью терапии акне. И хотя акне является неизлечимым заболеванием, ретиноиды помогают надолго достичь ремиссии.

Преимущества ретиноидов:

очищают поры и уменьшают образование комедонов

устраняют воспаление

помогают предотвратить образование шрамов и пятен после акне

усиливают действие других средств

Современные ретиноиды: что стоит знать

Ретиноиды - это группа препаратов, которые являются производными витамина А (ретинола ацетата).

Есть топические и системные ретиноиды. Топические предназначены для наружного применения, а системные - для внутреннего приема.

Какой именно ретиноид нужен, определяет врач в зависимости от тяжести заболевания и с учетом возможных противопоказаний.

Безусловным противопоказанием для применения любых ретиноидов является беременность из-за их негативного влияния на плод. Поэтому параллельно с ретиноидами женщинам репродуктивного возраста назначают эффективную контрацепцию.

Топические ретиноиды

Первым ретиноидом для местного применения был третиноин - его начали использовать еще в 1971 году. Однако сейчас на рынке есть и другие препараты, с более мягким действием и лучшей переносимостью - адапален, тазаротен, а также самый новый препарат трифаротен.

Современные формулы топических ретиноидов доступны в виде крема, геля, лосьона или пены.

Некоторые из ретиноидов, например, адапален, имеют стабильное действие даже в сочетании с бензоилпероксидом - еще одним важным компонентом в лечении акне.

Топические ретиноиды назначают в случае:

легких и среднетяжелых форм акне

закрытых и открытых комедонов

воспалительных высыпаний и гнойничков

небольшой площади поражения

Топические ретиноиды доступны в виде крема, геля, лосьона или пены (фото: Freepik)

Системные ретиноиды системные

К системным ретиноидам относятся изотретиноин и ацитретин.

Препараты этой группы назначают:

в случае тяжелой или среднетяжелой формы акне

при наличии папул, когда есть большой риск образования рубцов

пациентам, которым не помогли топические ретиноиды или другие вещества

Врач рассчитывает и корректирует дозу в соответствии с массой тела пациента. Есть суточная доза, которую человек принимает в течение суток, и курсовая доза, которую он принимает за весь период лечения. От суточной дозы зависит длительность терапии, и очень важно не корректировать дозу по своему усмотрению.

Как сделать лечение комфортным

В первые 1-2 недели использования и топических, и системных ретиноидов могут возникнуть сухость или шелушение кожи. Это нормальное и временное явление, ведь эти препараты уменьшают активность сальных желез.

Чтобы пройти адаптационный период без дискомфорта, надо придерживаться таких правил.

В начале курса лечения топическими ретиноидами наносить препарат через день, чтобы кожа "привыкла".

На пораженный участок наносить небольшое количество средства - размером с горошину и не наносить средство точечно на высыпания.

Увлажнять кожу, причем можно сначала наносить увлажняющий крем, а после этого - топический ретиноид.

Обязательно увлажнять губы.

Использовать крем с SPF независимо от времени года, чтобы избежать солнечных ожогов, ведь одним из побочных эффектов ретиноидов является повышенная чувствительность к солнечному излучению.

Если возникает сухость глаз, следует попросить врача подобрать увлажняющие глазные капли.

При применении системных ретиноидов необходимо ограничить потребление продуктов, богатых витамином А. Это обусловлено риском передозировки витамина А, что может негативно повлиять на печень.

Поскольку прием системных ретиноидов в целом влияет на состояние печени, следует отказаться от алкоголя на весь период лечения.

В случае пропуска приема системного ретиноида необходимо сообщить об этом врачу, а на следующий день принять назначенную дозу, а не двойную.

Также надо быть готовыми к обострению акне и увеличению количества высыпаний в первые два месяца лечения ретиноидами. Это не побочный эффект, а механизм действия препарата. Этот период необходимо перетерпеть.

Впрочем, если обострение очень сильное или длительное, нужна дополнительная консультация дерматолога. Врач скорректирует дозу препарата или назначит дополнительную терапию.