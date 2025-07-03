Ретиноиды против акне: как лечиться без дискомфорта и увидеть эффект

Ретиноиды - это мощные средства для лечения акне. Однако часто при применении ретиноидов возникают сухость и раздражение кожи, особенно в начале лечения. Из-за этого люди с акне отказываются от терапии.
Что надо делать, чтобы хорошо переносить ретиноиды, рассказывает РБК-Украина.
Ретиноид обычно является незаменимой частью терапии акне. И хотя акне является неизлечимым заболеванием, ретиноиды помогают надолго достичь ремиссии.
Преимущества ретиноидов:
Ретиноиды - это группа препаратов, которые являются производными витамина А (ретинола ацетата).
Есть топические и системные ретиноиды. Топические предназначены для наружного применения, а системные - для внутреннего приема.
Какой именно ретиноид нужен, определяет врач в зависимости от тяжести заболевания и с учетом возможных противопоказаний.
Безусловным противопоказанием для применения любых ретиноидов является беременность из-за их негативного влияния на плод. Поэтому параллельно с ретиноидами женщинам репродуктивного возраста назначают эффективную контрацепцию.
Первым ретиноидом для местного применения был третиноин - его начали использовать еще в 1971 году. Однако сейчас на рынке есть и другие препараты, с более мягким действием и лучшей переносимостью - адапален, тазаротен, а также самый новый препарат трифаротен.
Современные формулы топических ретиноидов доступны в виде крема, геля, лосьона или пены.
Некоторые из ретиноидов, например, адапален, имеют стабильное действие даже в сочетании с бензоилпероксидом - еще одним важным компонентом в лечении акне.
Топические ретиноиды назначают в случае:
К системным ретиноидам относятся изотретиноин и ацитретин.
Препараты этой группы назначают:
Врач рассчитывает и корректирует дозу в соответствии с массой тела пациента. Есть суточная доза, которую человек принимает в течение суток, и курсовая доза, которую он принимает за весь период лечения. От суточной дозы зависит длительность терапии, и очень важно не корректировать дозу по своему усмотрению.
В первые 1-2 недели использования и топических, и системных ретиноидов могут возникнуть сухость или шелушение кожи. Это нормальное и временное явление, ведь эти препараты уменьшают активность сальных желез.
Чтобы пройти адаптационный период без дискомфорта, надо придерживаться таких правил.
Также надо быть готовыми к обострению акне и увеличению количества высыпаний в первые два месяца лечения ретиноидами. Это не побочный эффект, а механизм действия препарата. Этот период необходимо перетерпеть.
Впрочем, если обострение очень сильное или длительное, нужна дополнительная консультация дерматолога. Врач скорректирует дозу препарата или назначит дополнительную терапию.
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