Чи справді молоко може провокувати акне? Косметолог дала чітку відповідь

Молочні продукти можуть впливати на стан шкіри, зокрема провокувати акне. Це стається через певний гормон, який міститься у молоці.

РБК-Україна повідомляє, на що замінити коров'яче молоко, щоб зменшити ризик появи акне.

Як молочні продукти впливають на акне

Косметолог Дарія Тіщенко розповіла, що в молоці містяться гормони, що стимулюють шкіру до вироблення шкірного сала - однієї з причин акне.

Також молочні продукти, особливо знежирені, можуть підвищувати рівень інсуліноподібного фактора росту (IGF-1). Ця речовина також активує сальні залози й провокує запалення.

Однак, не в усіх людей поява акне повʼязана саме з молочними продуктами. У деяких шкіра дуже чутлива до змін у харчуванні, і саме молоко або сир можуть спричиняти загострення висипів.

Чи варто виключити з раціону молоко

Все залежить від індивідуальної реакції організму. Якщо ви помічаєте, що після вживання молока чи сиру зʼявляються нові висипання, варто тимчасово виключити ці продукти та спостерігати за станом шкіри.

Молочні продукти можна замінити на:

рослинне молоко - мигдальне, вівсяне, кокосове, рисове (без доданого цукру)

йогурти краще замінити на ферментовані рослинні альтернативи

Що ще провокує появу акне

Гормональні зміни

Найчастіше - під час підліткового віку, менструації, вагітності або при гормональних порушеннях (наприклад, синдром полікістозних яєчників).

Також підвищений рівень андрогенів стимулює роботу сальних залоз і вироблення шкірного сала.

Надмірне вироблення шкірного сала (себуму)

Це закупорює пори і створює умови для розмноження бактерій. Зокрема Cutibacterium acnes, які живуть на шкірі та спричиняють запалення.

Неправильний догляд за шкірою

Сюди відноситься занадто агресивне очищення, косметика, що забиває пори (комедогенна), або недостатнє очищення.

Стрес

Він не є прямою причиною, але може погіршити стан шкіри, підвищивши рівень кортизолу.