Чистку обличчя можна робити не всім: ось кому вона протипоказана

Чистка обличчя може значно покращити стан шкіри, але підходить далеко не всім. У деяких випадках ця популярна процедура може сильно нашкодити людям.

РБК-Україна повідомляє, при яких захворюваннях не можна робити чистку обличчя.

Коли можна робити

Чистка обличчя - це косметична процедура, яка допомагає очистити шкіру від забруднень, надлишків себуму, відмерлих клітин та комедонів.

Вона може бути як ручною, так і апаратною (ультразвукова, вакуумна тощо).

Можна робити таку процедуру:

при акне або чорних точках - особливо при жирному чи комбінованому типі шкіри

людям із розширеними порами - чистка допомагає звузити пори та зменшити їх забруднення

при тьмяному кольорі обличчя - процедура стимулює кровообіг і покращує вигляд шкіри

перед важливими подіями або процедурами - для оновлення шкіри

при гіперкератозі - надмірному потовщенні рогового шару

Косметолог Марта Яцишин розповіла, що при комедональній формі акне практично нінколи не можна обійтися без чистки. Все тому, що підшкірні незапальні утворення, які самостійно не зникають, можуть запалюватися, утворюючи активний висип, а після того рубці і постакне.

Кому не можна робити чистку обличчя

Категорично варто уникати такої процедури людям з такими проблемами шкіри:

при активному запаленні або гнійних висипаннях (пустули, фурункули) - ризик поширення інфекції

герпесі в активній стадії

куперозі або розацеа - механічна чистка може пошкодити капіляри

дуже чутливій, тонкій або сухій шкірі - особливо механічна чистка

при онкологічних захворюваннях шкіри або загостренні хронічних дерматологічних хвороб (екзема, псоріаз)

під час вагітності - через можливу чутливість до процедур або обмеження на застосування певних препаратів

при алергії на компоненти, що використовуються в процесі (наприклад, антисептики, маски, сироватки)

Після процедури шкіра може бути почервонілою і потребує дбайливого догляду. Не рекомендовано робити чистку перед важливими подіями за 2-3 дні (особливо глибоку).

Догляд після чистки

Після чистки обличчя шкіра стає вразливою та потребує особливо дбайливого догляду, щоб уникнути подразнення, запалень і прискорити відновлення.

Очищення

Використовуйте м’які гелі або пінки для вмивання без спирту, кислот чи ароматизаторів. Не протирайте шкіру спиртовмісними тоніками або лосьйонами.

Зволоження

Обирайте легкі, гіпоалергенні креми чи гелі, бажано з пантенолом, алое вера або гіалуроновою кислотою. Можна використовувати термальну воду для заспокоєння шкіри протягом дня.

Захист від сонця

Обов’язково наносіть сонцезахисний крем SPF 30–50, навіть у хмарну погоду. Уникати прямих сонячних променів у перші 3-5 днів після процедури.

Загалом почервоніння та чутливість можуть триматись 1-3 дні. Повне відновлення - до 7 днів, залежно від типу шкіри та виду чистки.