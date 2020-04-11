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Для реструктуризации госдолга нет условий, - министр

Новости » Экономика     11.04.2020 - 03:30
Для реструктуризации госдолга нет условий, - министр
Фото: Сергей Марченко (president.gov.ua)

По словам Сергея Марченко, долговая нагрузка абсолютно контролируемая

На сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

По его словам, долговая нагрузка абсолютно контролируемая.

"Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", − отметил Марченко.

Напомним, ранее министр финансов Украины Сергей Марченко во время представления в качестве руководителя ведомства подчеркнул необходимость выполнения государством своих обязательств перед международными партнерами.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос реструктуризации внешнего долга Украины обсуждался с Международным валютным фондом (МВФ).

Отметим, что в феврале 2020 года совокупный госдолг Украины составил 2 047,8 миллиарда гривен или 83,38 миллиарда долларов.

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Новости Украины Министерство финансов УкраиныГосдолгреструктуризация долга
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