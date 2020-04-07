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Украина за месяц выплатила более миллиарда долларов внешних долгов

Новости » Финансовый кризис 2020     07.04.2020 - 15:01
Украина за месяц выплатила более миллиарда долларов внешних долгов
Фото: коллаж (РБК-Украина)

Правительству в марте удалось полностью рефинансировать долг за счет внутренних займов

В марте 2020 года на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 1124,3 млн долларов (в эквиваленте). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, из этой суммы 536,7 млн долларов выплачено по облигациям внешнего государственного займа, 409,3 млн долларов - по обязательствам правительства Украины и Национального банка в пользу Международного валютного фонда. Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

Однако, как отметили в НБУ, эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство Украины привлекло 873,2 млн долларов и 276,9 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в иностранной валюте.

Напомним, размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2 118,72 млн долларов) и на 1 апреля составил 24 923,69 млн долларов. Чистая продажа валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в марте составила 2 189,6 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос реструктуризации внешнего долга Украины обсуждался с Международным валютным фондом (МВФ).

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