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Украина обсуждала с МВФ вопрос реструктуризации внешнего долга

Новости » Политика     27.03.2020 - 21:01
Украина обсуждала с МВФ вопрос реструктуризации внешнего долга
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пока не получил ответа от МВФ

Вопрос реструктуризации внешнего долга Украины обсуждался с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, в каждом разговоре с представителями МВФ он призывает увеличить финансовую поддержку Украины.

"Важным для меня во всех звонках с МВФ было договориться об увеличении и получить для Украины в два раза больше денег. О реструктуризации долгов и переносе сроков мы тоже говорили. Я еще не получил ответа", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщал, что правительство ведет переговоры с международными партнерами относительно реструктуризации внешнего долга Украины. Шмигаль отметил, что Украина конкурирует за дешевый финансовый ресурс для государственного бюджета.

Как писало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд грн, или 84,36 млрд долларов. В прошлом году расходы госбюджета на погашение государственного долга составили 345,2 млрд грн, а по обслуживанию - 119,2 млрд грн.

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