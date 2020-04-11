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Для реструктуризації держборгу немає умов, - міністр

Новини » Економіка     11.04.2020 - 03:30
Для реструктуризації держборгу немає умов, - міністр
Фото: Сергій Марченко (president.gov.ua)

За словами Сергія Марченка, боргове навантаження абсолютно контрольоване

На сьогоднішній день немає умов для проведення реструктуризації державного боргу України. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

За його словами, боргове навантаження абсолютно контрольована.

"Немає необхідних умов для проведення реструктуризації. Боргове навантаження абсолютно контрольоване. Ми прекрасно розуміємо, що зараз відбувається. У нас на завершальній стадії переговори з Міжнародним валютним фондом, ми очікуємо кредитну підтримку Світового банку, Європейської комісії", − зазначив Марченко.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів України Сергій Марченко під час представлення в якості керівника відомства підкреслив необхідність виконання державою своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання реструктуризації зовнішнього боргу України обговорювалося з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Відзначимо, що в лютому 2020 року сукупний держборг України становив 2 047,8 мільярда гривень або 83,38 мільярда доларів.

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