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Республиканцы хотят вызвать в Конгресс сына Байдена

Новости » В мире     10.11.2019 - 05:22
Республиканцы хотят вызвать в Конгресс сына Байдена
Иллюстративное фото (Shutterstock)

В списке также фигурирует имя исследовательницы фирмы Fusion GPS Нелли Ор, которая выступала против Трампа и якобы “имеет информацию из украинских источников”

Депутаты-республиканцы хотят вызвать для дачи свидетельских показаний в Конгрессе Хантера Байдена, а также обличителя, который пожаловался на разговор президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Fох News, ссылаясь на документ, оказавшийся в их распоряжении.

"Кроме сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и обличителя, личность которого пока остается неизвестной, республиканцы хотят заслушать показания Александры Халупы, американки украинского происхождения. В 2016 году она работала на Национальный комитет демократов и была привлечена к предвыборной кампании Хиллари Клинтон", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по сообщениям американских СМИ, Халупа стремилась заручиться поддержкой посольства Украины в США, чтобы получить компромат на Трампа. В украинском дипведомстве эту информацию отрицали.

В списке республиканцев также фигурируют имена бывшего компаньона Хантера Байдена Девона Арчера, исследовательницы фирмы Fusion GPS Нелли Ор, которая выступала против Трампа и якобы “имеет информацию из украинских источников” и других лиц. Республиканцы также настаивают на том, что личность обличителя, который написал жалобу на Трампа, должyна быть розсекреченою, потому что его публичные показания являются крайне важными для справедливого процесса.

Напомним, президент США Дональд Трамп предложил Конгрессу допросить бывшего экс-президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Как сообщало РБК-Украина, 5 ноября комитеты Конгресса Соединенных Штатов опубликовали две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь о расшифровках показаний Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

Как известно, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

Болтон знает не известные Конгрессу детали давления Белого дома на Украину, - адвокат Трамп может опубликовать стенограмму второго разговора с Зеленским 12 ноября
Новости Украины Дональд ТрампКонгресс СШАДжозеф Байденимпичмент
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