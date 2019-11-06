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В США назвали имя разведчика, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским

Новости » Политика     06.11.2019 - 20:23
В США назвали имя разведчика, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Ним является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в ЦРУ США

В Соединенных Штатах Америки назвали имя предположительного сотрудника спецслужб, который подал жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президента Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Breitbart.

Как сообщается, информатором является Эрик Чарамелла, который работает аналитиком в Центральном разведывательном управлении США. По данным издания, он участвовал в рассылке электронной почты администрации президента Барака Обамы, в частности, писем, которые касались выделения Украине кредитный гарантий со стороны США на сумму 1 млрд долларов в июне 2016 года.

Его имя встречается в шести электронных письмах правительства Обамы, которые были опубликованы Госдепом согласно закону о свободе информации. Во времена Обамы Чарамелла занимал пост директора по делам Балтии и Восточной Европы в Совете национальной безопасности, где он занимался политикой в отношении Украины.

Имя информатора было раскрыто в частном порядке во время дачи показаний в Палате представителей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа и по крайней мере на одном открытом слушании.

Чарамелла якобы тесно сотрудничал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и работал под руководством советника президента Обамы по нацбезопасности Сьюзен Райс. Кроме того, он также сотрудничал с бывшим директором Центрального разведывательного управления Джоном Бреннаном.

Напомним, жалоба, поданная сотрудником американской разведки, где тот заявил о возможном давлении на президента Украины Владимира Зеленского со стороны главы США Дональда Трампа, стала поводом для начала расследования процедуры импичмента американского президента.

Добавим, что 26 сентября был опубликован текст жалобы сотрудника американских спецслужб, где указывалось, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Дональда Трампа 25 июля с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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