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Трамп предлагает допросить Байдена в Конгрессе

Новости » Политика     07.11.2019 - 19:56
Трамп предлагает допросить Байдена в Конгрессе
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трампу объявили о начале импичмента из-за давления на Зеленского в отношении сына Джо Байдена

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп предложил Конгрессу допросить бывшего экс-президента страны Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

По его словам, Байден и сын Хантер должны предстать перед Палатой представителей Когресса США.

"Что Хантер Байден делал за деньги? Джон Кеннеди. Это хороший вопрос. Он и сонный Джо должны дать показания", - написал Трамп.

Напомним, Трамп выразил благодарность бывшему спецпредставителю по вопросам Украины Курту Волкеру за его показания в Конгрессе США. Ситуацию с расследованием в рамках процедуры импичмента Трамп назвал охотой на ведьм.

Как сообщало РБК-Украина, 5 ноября комитеты Конгресса Соединенных Штатов опубликовали две стенограммы, полученных в рамках расследования по вопросу об импичменте президента США Дональда Трампа. Речь о расшифровках показаний Курта Волкера и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

В частности, Волкер заявил конгрессменам, что Трамп не увязывал проведение встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и расследование обвинений, связанных с выборами 2016 года.

Ранее сообщалось, что в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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