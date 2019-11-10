Республіканці хочуть викликати в Конгрес сина Байдена

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В списку також фігурує ім'я дослідниці фірми Fusion GPS Неллі Ор, яка виступала проти Трампа і начебто “має інформацію з українських джерел”

Депутати-республіканці хочуть викликати для свідчень у Конгресі Хантера Байдена, а також викривача, який поскаржився на розмову президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Fох News, посилаючись на документ, що опинився в їхньому розпорядженні.

"Окрім сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та викривача, особистість якого досі залишається невідомою, республіканці хочуть заслухати свідчення Александри Халупи, американки українського походження. У 2016 році вона працювала на Національний комітет демократів і була долучена до передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за повідомленнями американських ЗМІ, Халупа прагнула заручитися підтримкою посольства України в США, аби отримати компромат на Трампа. В українському дипвідомстві цю інформацію заперечували.

В списку республіканців також фігурують імена колишнього компаньйона Хантера Байдена Девона Арчера, дослідниці фірми Fusion GPS Неллі Ор, яка виступала проти Трампа і начебто “має інформацію з українських джерел” та інших осіб. Республіканці також наполягають на тому, що особа викривача, який написав скаргу на Трампа, має бути розсекреченою, бо його публічні свідчення є вкрай важливими для справедливого процесу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запропонував Конгресу допитати колишнього екс-президента Джо Байдена і його сина Хантера.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 листопада комітети Конгресу Сполучених Штатів опублікували дві стенограми, отриманих в рамках розслідування з питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. Мова про розшифровках показань Курта Волкера і посла США в ЄС Гордона Сондленда.

Як відомо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту через телефонну розмову з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.