Кім Йо Чжон наголосила, що Республіка Корея постійно загрожує безпеці КНДР і назвала цю державу "вірним слугою і союзником США".

"Я впевнена, що політика Сеула щодо КНДР залишається незмінною і ніколи не зможе змінитись. Ми неодноразово заявляли, що у нас немає жодного бажання покращувати відносини з Республікою Корея, вірним слугою і союзником США, і ця остаточна позиція і точка зору будуть закріплені в нашій конституції в майбутньому", - заявила вона.

Вона також вважає, що спільні військові навчання США та Республіки Корея, що розпочнуться 18 серпня, "знов продемонструють ворожу природу Республіки Корея".

Також політик заперечила повідомлення південнокорейського уряду про демонтаж Північчю деяких своїх гучномовців на кордоні у відповідь на такі ж дії Сеула.

"Республіка Корея вводить громадську думку в оману, стверджуючи, що ми демонтували гучномовці, встановлені на південній прикордонній території", - написала вона.

На переконання Кім, Республіка Корея повинна бути назавжди позначена як "найбільш ворожа сила в її справжньому вигляді", і це має бути закріплено в національному законодавстві.

У Міністерстві об’єднання Південної Кореї відреагували на заяви Кім Йо Чжон. Як повідомляє інформагентство Yonhap, там заявили, що Сеул продовжуватиме прагнути нормалізації зв’язків із КНДР.

"Можливо, Сеулу необхідно буде зайняти рішучу і довгострокову позицію, щоб перетворити міцні міжкорейські зв'язки останніх трьох років у відносини доброї волі", - зазначив представник міністерства.