КНДР влаштувала мінометні стрільби перед навчаннями США і Південної Кореї

За тиждень до масштабних маневрів Вашингтона і Сеула, Пхеньян провів мінометні стрільби, заявивши про готовність "стримувати ворогів".

За даними ЗМІ, під час стрільб відпрацьовувалися завдання ураження "цілей противника" без попередніх пробних пострілів. У маневрах брали участь підрозділи з мінометами різних калібрів.

За перебігом навчань спостерігали високопоставлені військові, включно з маршалом Пак Чон Чоном і начальником Генштабу КНА Рі Йон Гілом. У Пхеньяні заявили, що демонстрація мінометного вогню має показати здатність армії "стримувати ворогів і захищати суверенітет країни".

Фото: навчання КНДР (KCNA)