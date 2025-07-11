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Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів, - Буданов

П'ятниця 11 липня 2025 15:53
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Північна Корея забезпечує для Росії майже половину боєприпасів, - Буданов Фото: Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) сьогодні постачає 40% російських боєприпасів для повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Буданова, КНДР також поставляє Росії й інше озброєння, включаючи балістичні ракети та артилерійські системи. Москва, своєю чергою, в обмін надає гроші та технології, а також допомагає пом'якшити міжнародну ізоляцію Пхеньяна.

"Це хороша зброя... Північна Корея має величезні запаси, а виробництво триває цілодобово", - додав він.

Підтримка Росії з боку КНДР

Під час війни Росія зміцнила свої військові зв'язки з Північною Кореєю після того, як диктатор Володимир Путін підписав Договір про стратегічне партнерство з лідером КНДР Кімом Чен Ином у червні 2024-го.

Північна Корея відправила тисячі своїх військових для допомоги країні-терористу у Курській області. Зокрема Кім Чен Ин обіцяв "беззастережно" підтримувати Росію у війні проти України.

Як пишуть ЗМІ, КНДР найближчими місяцями також планує відправити на війну проти України ще до 30 тисяч солдатів.

Росія, своєю чергою, офіційно визнала участь у війні північнокорейських військових лише у квітні 2025-го.

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Війна в Україні Північна Корея Кирило Буданов
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