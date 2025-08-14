Ким Ё Чжон подчеркнула, что Республика Корея постоянно угрожает безопасности КНДР и назвала это государство "верным слугой и союзником США".

"Я уверена, что политика Сеула в отношении КНДР остается неизменной и никогда не сможет измениться. Мы неоднократно заявляли, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея, верным слугой и союзником США, и эта окончательная позиция и точка зрения будут закреплены в нашей конституции в будущем", - заявила она.

Она также считает, что совместные военные учения США и Республики Корея, которые начнутся 18 августа, "вновь продемонстрируют враждебную природу Республики Корея".

Также политик опровергла сообщение южнокорейского правительства о демонтаже Севером некоторых своих громкоговорителей на границе в ответ на такие же действия Сеула.

"Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, утверждая, что мы демонтировали громкоговорители, установленные на южной пограничной территории", - написала она.

По убеждению Ким, Республика Корея должна быть навсегда обозначена как "наиболее враждебная сила в ее настоящем виде", и это должно быть закреплено в национальном законодательстве.

В Министерстве объединения Южной Кореи отреагировали на заявления Ким Ё Чжон. Как сообщает информагентство Yonhap, там заявили, что Сеул будет продолжать стремиться к нормализации отношений с КНДР.

"Возможно, Сеулу необходимо будет занять решительную и долгосрочную позицию, чтобы превратить прочные межкорейские связи последних трех лет в отношения доброй воли", - отметил представитель министерства.