КНДР хочет закрепить в законодательстве "враждебность" к Южной Корее

Фото: Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В КНДР хотят закрепить на законодательном уровне враждебный статус Южной Кореи. Там убеждены, что отношения между странами не смогут нормализоваться.

Об этом заявила заместитель директора департамента Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на KCNA.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что Республика Корея постоянно угрожает безопасности КНДР и назвала это государство "верным слугой и союзником США".

"Я уверена, что политика Сеула в отношении КНДР остается неизменной и никогда не сможет измениться. Мы неоднократно заявляли, что у нас нет никакого желания улучшать отношения с Республикой Корея, верным слугой и союзником США, и эта окончательная позиция и точка зрения будут закреплены в нашей конституции в будущем", - заявила она.

Она также считает, что совместные военные учения США и Республики Корея, которые начнутся 18 августа, "вновь продемонстрируют враждебную природу Республики Корея".

Также политик опровергла сообщение южнокорейского правительства о демонтаже Севером некоторых своих громкоговорителей на границе в ответ на такие же действия Сеула.

"Республика Корея вводит общественное мнение в заблуждение, утверждая, что мы демонтировали громкоговорители, установленные на южной пограничной территории", - написала она.

По убеждению Ким, Республика Корея должна быть навсегда обозначена как "наиболее враждебная сила в ее настоящем виде", и это должно быть закреплено в национальном законодательстве.

В Министерстве объединения Южной Кореи отреагировали на заявления Ким Ё Чжон. Как сообщает информагентство Yonhap, там заявили, что Сеул будет продолжать стремиться к нормализации отношений с КНДР.

"Возможно, Сеулу необходимо будет занять решительную и долгосрочную позицию, чтобы превратить прочные межкорейские связи последних трех лет в отношения доброй воли", - отметил представитель министерства.

Ранее РБК-Украина писало о том, что КНДР устроила минометные стрельбы накануне совместных учений США и Южной Кореи "Щит свободы Ульчи" (UFS), которые запланированы с 18 по 28 августа.

Пхеньян пригрозил двум государствам "негативными последствиями" в случае "любой провокации, выходящей за линию границы".

Также РБК-Украина писало о том, что КНДР сегодня поставляет 40% российских боеприпасов для ведения полномасштабной войны против Украины.

