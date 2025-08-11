ua en ru
КНДР пригрозила "самообороною" США та Південній Кореї через військові навчання

Пхеньян, Понеділок 11 серпня 2025 11:20
КНДР пригрозила "самообороною" США та Південній Кореї через військові навчання Фото: міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Північна Корея пригрозила США та Південній Кореї через заплановані військові навчання. Пхеньян попередив про "негативні наслідки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну інформагенцію Північної Кореї (KCNA).

Міністр оборони КНДР Но Кван Чхоль заявив, що заплановані спільні навчання Південної Кореї та США становлять "серйозну загрозу" і можуть нібито ще більше загострити нестабільну ситуацію на Корейському півострові.

У КНДР також вважають, що ці навчання є "ключовим чинником" погіршення ситуації в регіоні, а військовий тиск проти КНДР нібито "обернеться бумерангом" і призведе до меншої безпеки для самих Вашингтона та Сеула.

"Збройні сили КНДР будуть ретельно й рішуче реагувати... і суворо здійснюватимуть суверенне право на самооборону у разі будь-якої провокації, що виходить за лінію кордону", - йдеться у заяві.

США та Південна Корея проведуть щорічні літні навчання "Щит свободи Ульчі" (UFS). Вони стартуватимуть 18 серпня і триватимуть до 28 серпня.

Нагадаємо, що США і союзники провели рекордні навчання в Австралії. У них взяли участь 35 тисяч військових із 19 країн.

Також нещодавно Китай і Росія влаштували військові навчання.

