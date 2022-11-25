Слідчі не виявили уламків другої ракети у Польщі, але вона була, - Дуда

За словами президента, тривають лабораторні дослідження у зв'язку із вибухом ракети у Пшеводові. Наразі встановлено, що внаслідок масованого обстрілу України РФ на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони

"Слідство триває, на місці всі слідчі дії вже завершилися, зараз відбуваються лабораторні дослідження. Жодні нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Усі чекаємо на висновки експертів і жодним чином у процес не втручаємося", - додав Дуда.

За словами Дуди, вибухнули дві ракети. Одна в Польщі, а інша на території України. Він додав, що спочатку була інформація про дві ракети, проте після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено.

"Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України. Це був трагічний випадок, який стався з вини Росії", - пояснив Дуда.