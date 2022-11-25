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Ми не бачили доказів, що у Польщі впала українська ракета, - Куліба

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Київ, П'ятниця 25 листопада 2022 20:40
Ми не бачили доказів, що у Польщі впала українська ракета, - Куліба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна поки що не отримала доказів того, що в Польщі впала ракета українських сил ППО, яка пошкодила фермерське підприємство та призвела до загибелі двох місцевих мешканців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Ми абсолютно відкрито беремо участь у розслідуванні разом з польськими службами. Ми чули політичні заяви про те, що це була українська ракета ППО, але ми не бачили доказів. У наших військових є інформація, що це не наша ракета. Ми готові до взаємного обміну інформацією. Після цього ми прийдемо до загальних висновків і приймемо їх, хоч би якими вони були", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що по Польщі вдарила російська, а не українська ракета. При цьому президент Польщі Анджей Дуда припустив, що ракета могла належати українським силам ППО, які захищали територію від ударів росіян.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що польська прокуратура не погодиться залучати Україну до розслідування падіння ракети у Пшеводуві.

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