Следователи не обнаружили обломков второй ракеты в Польше, но она была, - Дуда

По словам президента, продолжаются лабораторные исследования в связи с взрывом ракеты в Пшеводове. В настоящее время установлено, что в результате массированного обстрела Украины РФ на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас проходят лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", - добавил Дуда.

По словам Дуды, взорвались две ракеты. Одна в Польше, а другая на территории Украины. Он добавил, что сначала была информация о двух ракетах, однако после следственных действий остатки второй ракеты на территории Польши не обнаружены.

"Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины. Это был трагический случай, который произошел по вине России", - пояснил Дуда.