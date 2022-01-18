Суд без решения. Порошенко пока остался без меры пресечения: что произошло

Суд вынесет решение 19 января

Печерский райсуд в понедельник не смог вынести заключение о мере пресечения Петру Порошенко по "угольному" делу. Судья более 4 часов находился в совещательной комнате.

Около 23:00 представитель суда объявил, что заседание переносится. Решение будет оглашено в 14:00 19 января.

Как проходило заседание

Порошенко прибыл в суд прямо из аэропорта, но перед тем выступил на митинге. Сторонники бывшего президента находились под зданием суда весь день.

Заседание началось с опозданием, а спустя полчаса суд ушел на перерыв для ознакомления защиты с материалами дела.

После возобновления слушания адвокаты политика заявили, что их подзащитный не может являться подозреваемым, поскольку подозрение было вручено с нарушениями УПК Украины. Также защита выступила с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру из-за ряда процедурных нарушений в документах.

Сам Петр Порошенко назвал дело против него "политическим заказом" и сказал, что не считает себя подозреваемыми. Выступая в суде он отметил, что подозрение ему не подписано генпрокурором, и не уведомлен председатель ВР, как того требует законодательство.

В ходе заседания сторона обвинения потребовала избрать мерой пресечения бывшему президенту содержание под стражей. В качестве альтернативы прокуратура настаивала на залоге в 1 млрд гривен с условием носить электронный браслет, сдать паспорта, не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следствия.

Около 18:00 судья отправился в совещательную комнату для вынесения решения. Тем временем на улице продолжались акции в поддержку политика, а к зданию суда стянули силовиков.

Порошенко обвиняют в госизмене и содействии террористам "ЛДНР"

Петру Порошенко объявлено подозрение в государственной измене и содействии террористическим организациям. Следствие полагает, что действия экс-президента помогли РФ и подконтрольным ей "ЛДНР" вести подрывную деятельность против Украины.

Как было установлено в ходе расследования, Порошенко в сговоре с группой лиц разработали схему поставок угля из ОРДЛО, вместо его альтернативной закупки в ЮАР. Фигурантами "угольного" дела также являются нардеп Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Виктор Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Одним из доказательств против Порошенко стала стенограмма заседания СНБО, на которой он давал поручения по срыву контрактов на поставку угля из ЮАР.

Вместо ЮАР поставки велись с двух недействующих угольных предприятий в ОРДЛО, с которыми заключило контракты "Центрэнерго". В результате, боевикам "ЛДНР" были выплачены средства в размере более 200 млн гривен.

ГБР обнародовало подробности создания и функционирования схемы поставок угля с оккупированных территорий, а также хронологию событий 2014-2015 годов с указанием фигурантов.

Инфографика dbr.gov.ua (нажмите для увеличения)

Экс-президент вернулся в Украину

17 января Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. Его самолет приземлился в столичном аэропорту им. Сикорского ("Жуляны"), куда его приехали встречать сотни сторонников и однопартийцы.

На паспортном контроле пограничники забрали документы бывшего президента и не отдавали их больше 15 минут. Как позже заявили в Госпогранслужбе, в это время они сообщили о прибытии политика правоохранителям.

Также в здании аэропорта представитель Госбюро расследований хотел вручить Порошенко повестку на сегодняшнее заседание суда, однако он отказался от получения документов.

Как развивались события

17 декабря у здания Верховной рады правоохранители безуспешно пытались вручить повестку Порошенко о вызове в ГБР для выяснения обстоятельств по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах. Нардеп их проигнорировал, сел в машину и уехал.

В этот же день он покинул территорию страны. По данным ГБР, политик купил билеты через несколько часов после попытки вручения ему повестки. Однако его адвокаты заявили, что зарубежная поездка была запланирована заранее.

20 декабря Порошенко было объявлено подозрение в госизмене и пособничестве террористическим организациям "ЛДНР". Его отправили экс-президенту по почте.

Как сообщили в МВД, с 24 декабря нардеп находился во внутригосударственном розыске по причине укравательства от следственных органов. А 6 января Печерский суд арестовал все имущество Петра Порошенко.

После новогодних праздников Порошенко анонсировал свое возвращение в Украину 17 января и подчеркнул, что добровольно придет в суд для определения меры пресечения.