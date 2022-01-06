Порошенко купил билет на самолет после попытки вручить ему повестку, - ГБР

Государственное бюро расследований утверждает, что бывший президент Петр Порошенко, вероятно, не планировал зарубежную поездку заранее. Билет на самолет был куплен через несколько часов после неудачной попытки вручить ему повестку в бюро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Сообщается, что на сегодняшнем заседании суда адвокат Порошенко заявил о заранее сформированном плане поездки в страны ЕС. Однако следователи установили, что он заказал билеты на самолет в тот же день, когда ему пытались вручить повестку о вызове в ГБР.

"В ходе следственных действий от авиакомпании получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19:04 17 декабря - через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР отметили, что ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий.