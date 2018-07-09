Решение ЕС о предоставлении Украине 1 млрд евро финпомощи сегодня вступило в силу

Целью помощи является поддержка прогресса реформ в Украине

Решение Европейского союза о выделении Украине 1 миллиарда евро займов макрофинансовой помощи сегодня, 9 июля, вступило в силу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Официальном журнале ЕС.

Как отмечается в документе, целью помощи является поддержка прогресса реформ в Украине.

Документ еще должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Сообщается, в частности, что далее правительство Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум о взаимопонимании по условиям предоставления займов макрофинансовой помощи.

Отметим, помощь будет разделена на транши, выделению каждого из которых должно предшествовать выполнение Украиной определенных условий. Так, ЕС требует от Украины, в частности, утверждение демократии, верховенства права, прав человека, а также борьбу с коррупцией, включая создание Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, сегодня, 9 июля в Брюсселе пройдет Саммит Украина-ЕС.

Ежегодный Саммит Украина - ЕС является уже двадцатой встречей лидеров Украины и Евросоюза и первой с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации.



Напомним, Европейская комиссия поддержала предложение предоставить Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи 1 марта 2018 года.

Тогда вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что предложение о четвертой программе финпомощи свидетельствует об обязательстве ЕС о солидарности с Украиной.

В свою очередь Еврокомиссар Пьер Московичи призвал Украину продолжать динамику реформ с новой силой, "построить более справедливую, стабильную и процветающую страну в интересах всех украинцев".

Также сообщалось, что 6 июля решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро было опубликовано в Официальном журнале ЕС.