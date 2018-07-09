Рішення ЄС про надання Україні 1 млрд євро фіндопомоги сьогодні набуло чинності

Метою допомоги є підтримка прогресу реформ в Україні
Рішення Європейського союзу про виділення Україні 1 мільярда євро позик макрофінансової допомоги сьогодні, 9 липня, набуло чинності. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.
Як зазначається в документі, метою допомоги є підтримка прогресу реформ в Україні.
Документ ще повинна ратифікувати Верховна Рада України.
Повідомляється, зокрема, що далі уряд України і Єврокомісія повинні підписати меморандум про порозуміння щодо умов надання позик макрофінансової допомоги.
Зазначимо, допомогу буде розділено на транші, виокремленню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов. Так, ЄС вимагає від України, зокрема, утвердження демократії, верховенства права, прав людини, а також боротьбу з корупцією, включаючи створення Вищого антикорупційного суду.
Відзначимо, сьогодні, 9 липня в Брюсселі відбудеться Саміт Україна-ЄС.
Щорічний Саміт Україна - ЄС є вже двадцятою зустріччю лідерів України та Євросоюзу і першою з моменту вступу в силу Угоди про асоціацію.
Brussels getting ready for 20th EU - Ukraine summit, i.a. with @eucopresident @JunckerEU @FedericaMog @VDombrovskis @MarosSefcovic @MalmstromEU For more information, programme, video etc: https://t.co/9mPnfSn0bX pic.twitter.com/UQ0koFBCL1— Peter M. Wagner (@pmwBxl) July 5, 2018
Нагадаємо, Європейська комісія підтримала пропозицію надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги 1 березня 2018 року.
Тоді віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що пропозиція про четверту програмі фіндопомоги свідчить про зобов'язання ЄС щодо солідарності з Україною.
У свою чергу Єврокомісар П'єр Московічі закликав Україну продовжувати динаміку реформ з новою силою, "побудувати більш справедливу, стабільну і процвітаючу країну в інтересах усіх українців".
Також повыдомлялося, що 6 липня рішення Європарламенту і Ради ЄС про надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 1 млрд євро було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.