Рішення ЄС про надання Україні 1 млрд євро фіндопомоги сьогодні набуло чинності

Метою допомоги є підтримка прогресу реформ в Україні

Рішення Європейського союзу про виділення Україні 1 мільярда євро позик макрофінансової допомоги сьогодні, 9 липня, набуло чинності. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.

Як зазначається в документі, метою допомоги є підтримка прогресу реформ в Україні.

Документ ще повинна ратифікувати Верховна Рада України.

Повідомляється, зокрема, що далі уряд України і Єврокомісія повинні підписати меморандум про порозуміння щодо умов надання позик макрофінансової допомоги.

Зазначимо, допомогу буде розділено на транші, виокремленню кожного з яких має передувати виконання Україною певних умов. Так, ЄС вимагає від України, зокрема, утвердження демократії, верховенства права, прав людини, а також боротьбу з корупцією, включаючи створення Вищого антикорупційного суду.

Відзначимо, сьогодні, 9 липня в Брюсселі відбудеться Саміт Україна-ЄС.



Щорічний Саміт Україна - ЄС є вже двадцятою зустріччю лідерів України та Євросоюзу і першою з моменту вступу в силу Угоди про асоціацію.

Нагадаємо, Європейська комісія підтримала пропозицію надати Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги 1 березня 2018 року.

Тоді віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс зазначив, що пропозиція про четверту програмі фіндопомоги свідчить про зобов'язання ЄС щодо солідарності з Україною.

У свою чергу Єврокомісар П'єр Московічі закликав Україну продовжувати динаміку реформ з новою силою, "побудувати більш справедливу, стабільну і процвітаючу країну в інтересах усіх українців".

Також повыдомлялося, що 6 липня рішення Європарламенту і Ради ЄС про надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 1 млрд євро було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

