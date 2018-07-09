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Саммит Украина - ЕС: подробности

НовостиПолитика    09.07.2018 - 02:00
Фото: Саммит Украина - ЕС (facebook.com/hotworldsnews)
Фото: Саммит Украина - ЕС (facebook.com/hotworldsnews)

Саммит Украина - ЕС 2018 проходит в Брюсселе 9 июля

Ежегодный Саммит Украина - ЕС является уже двадцатой встречей лидеров Украины и Евросоюза и первой с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации. Ход переговоров, повестка дня и все подробности встречи - в материале РБК-Украина.

Саммит Украина - ЕС: участники

О месте и времени проведения юбилейного Саммита Украина - ЕС стало известно после переговоров Петра Порошенко и президента Европейского Совета Дональда Туска в мае 2018.

На встрече выского уровня 9 июля в Брюсселе украинскую делегацию возглавляет президент Петр Порошенко. От Евросоюза - президент Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Среди остальных участников саммита Украина - ЕС:

  • Федерика Могерини, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности;
  • Сесилия Мальмстрем, екрокомиссар по вопросам тороговли;
  • Валдис Домбровскис, вице-президен Еврокомиссии;
  • Марош Шефчович, вице-президент Еврокомиссии.

Жан-Клод Юнкер, Петр Порошенко, Дональд Туск во время Саммита Украина - ЕСФото: Жан-Клод Юнкер, Петр Порошенко, Дональд Туск во время Саммита Украина - ЕС (president.gov.ua)

Повестка дня Саммита Украина - ЕС 

В ходе встречи стороны традиционно подведут итоги года, обсудят приоритеты развития и общие политические и экономические действия, а также согласуют наиболее актуальные вопросы, указанные в официальной повестке дня на сайте Еврокомисии. Так, основными темами переговоров являются:

  • обсуждение последующих шагов по реализации Соглашения об ассоциации Украина - ЕС и зоны свободной торговли;
  • обсуждение прогресса в осуществлении программы реформ в Украине и поддержку этого процесса со стороны ЕС;
  • вопрос энергетической безопасности;
  • вопросы региональной и внешней политики, в том числе: отношения с Россией, незаконная аннексия Крыма, имлементация Минских соглашений.

Накануне Саммита Украина - ЕС Петр Порошенко на странице в Facebook сообщил, что планирует 9 июля поднять вопрос об угрозах, создаваемых Россией в Азовском и Черном морях, и рассчитывает на жесткую позицию Евросоюза.

 

Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на рік «кримський пакет» санкцій проти російського агресора. Розраховуємо на жорстку...

Опубліковано Петром Порошенком Понеділок, 18 червня 2018 р.

В повестке дня встречи говорится: "Саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители Евросоюза указывают на необходимость полного осуществления Минских соглашений всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в этом контексте". В подтверждение этому в конце июня были продлены санкции Евросоюза в отношении РФ еще на 6 месяцев. 

Помимо этого, на встрече глав Украины и ЕС будут затронуты вопросы незаконного задержания украинцев в Крыму и в России,  включая кинорежиссера Олега Сенцова.

Программа Саммита Украина - ЕС

Встреча в Брюсселе начнется 9 июля в 12:00 (13:00 по Киеву) с приветствия П. Порошенко и Д.Туска. В 12:05 -  переговоры лидеров (Петр Порошенко, Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер). В 12:25 начнется пленарная сессия  20-го Саммита Украина - ЕС. 13:45 - рабочий обед. В 15:10 состоится пресс-конференция по итогам Саммита.

программа саммита Украина - ЕСФото: программа саммита Украина - ЕС (consilium.europa.eu)

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Теги публикации: Евросоюз, Брюссель, Саммит Украина - ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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