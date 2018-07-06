Рішення ЄС про надання Україні 1 млрд євро опубліковано в офіційному виданні

Кредит надано на 15 років

Рішення Європарламенту і Ради ЄС про надання Україні четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 1 млрд євро сьогодні було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

Відзначимо, що рішення набуде силу у день 20-го саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Брюсселі.

"Передумовою для надання макрофінансової допомоги Спілки повинно бути те, що Україна поважає ефективні демократичні механізми - в тому числі багатопартійну парламентську систему і верховенство права - і гарантує повагу до прав людини. Крім того, конкретні цілі макрофінансової допомоги союзу повинні посилити ефективність, прозорість і підзвітність систем управління державними фінансами в Україні і сприяти структурним реформам, спрямованим на підтримку сталого й всеохоплюючого економічного зростання, створення робочих місць і фіскальної консолідації", - йдеться у рішенні

В документі зазначається, що вся сума макрофінансової допомоги ЄС, яка надається Україні у формі позик. Єврокомісія наділена повноваженням позичити необхідні кошти на ринках капіталу або фінансових установ і надавати їх в Україні. Кредит має максимальний середній термін погашення 15 років.

Нагадаємо, раніше президент Європарламенту Антоніо Таяні підписав рішення про надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги.