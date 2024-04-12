Репресії кримських татар Росією: окупанти утримують десятки людей у таємних нелегальних місцях
Російські окупанти влаштовують масштабні репресії та незаконні затримання українських громадян в окупованому Криму і на території Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова в ефірі телемарафону.
За його словами, крім офіційних місць ув'язнення, росіяни утримують десятки людей у таємних нелегальних місцях, як у Чонгарі в Херсонській області. Там затриманих катують і змушують підписувати потрібні для ФСБ свідчення.
Чубаров зауважив, що тільки за перший квартал 2024 року в Криму було проведено 33 обшуки і 41 затримання. Серед затриманих 18 є кримськими татарами, що свідчить про цілеспрямовані репресії проти корінного народу півострова.
Він підкреслює, що через існування таких таємних в'язниць люди можуть просто безслідно зникнути. Доля багатьох затриманих досі невідома.
Репресії Росії в Криму
Нагадаємо, останнім часом російські окупанти посилили терор та репресії проти кримських татар та жителів Криму. Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв, що Росія незаконно утримує 180 політв'язнів. Більшість із них - кримські татари.
Центр національного спротиву також повідомляв, що у Криму росіяни проводять так звані "контрдиверсійні заходи", які направлені проти жителів, які нелояльні до влади РФ.
Крім того, російські загарбники регулярно проводять масштабні обшуки у Бахчисараї та Бахчисарайському районі окупованого Криму. Росіяни обшукують будинки кримських татар.
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