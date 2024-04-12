Репрессии крымских татар Россией: оккупанты содержат десятки людей в тайных нелегальных местах

Российские оккупанты устраивают масштабные репрессии и незаконные задержания украинских граждан в оккупированном Крыму и на территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова в эфире телемарафона.

По его словам, кроме официальных мест заключения, россияне содержат десятки людей в тайных нелегальных местах, таких как в Чонгаре в Херсонской области. Там задержанных пытают и заставляют подписывать нужные ФСБ показания.

Чубаров отметил, что только за первый квартал 2024 года в Крыму было проведено 33 обыска и 41 задержание. Среди задержанных 18 крымских татар, что свидетельствует о целенаправленных репрессиях против коренного народа полуострова.

Он подчеркивает, что из-за существования таких тайных тюрем люди могут просто бесследно исчезнуть. Судьба многих задержанных до сих пор неизвестна.