Репарационный кредит для Украины: Сибига назвал пять причин действовать сейчас
Решение по репарационному кредиту за счет активов РФ является срочным и критически важным для Украины. Его необходимо принять на этой неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Пришло время разрешить полное использование замороженных активов России для поддержки Украины, - заявил глава МИД.
По его словам, есть как минимум пять причин, почему этот шаг необходимо осуществить именно сейчас:
- Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред) считает, что Европа разделена и слаба. Он ожидает, что европейская поддержка Украины постепенно уменьшится. Зато этот шаг сорвет его планы и заставит его изменить расчеты.
- Это решение укрепит суверенитет, самостоятельность и единство Европы как мощной геополитической силы. Оно продемонстрирует всем, что угроза долгосрочному миру и безопасности Европы путем нападения на суверенную европейскую страну имеет свою цену.
- Этот шаг позволит Европе обеспечить долгосрочную поддержку Украины, повысить самодостаточность нашей страны и поднять моральный дух украинского народа в то время, когда это наиболее нужно.
- Это вопрос справедливости: именно агрессор должен в первую очередь платить за нанесенный ущерб, а не европейские налогоплательщики. Нет ничего более справедливого, чем это. Этот шаг также послужит уроком для всех потенциальных агрессоров во всем мире: агрессия не приводит к вознаграждению; вместо этого вы заплатите за свои действия.
- Решение разрешить полное использование замороженных активов России не будет препятствовать мирному процессу; наоборот, оно укрепит наши позиции за столом переговоров и будет стимулировать мирный процесс, усиливая давление на Россию и меняя расчеты Москвы.
Репарационный кредит для Украины
Напомним, что Европейская комиссия предложила Украине репарационный кредит на 140 млрд евро, обеспеченный замороженными российскими активами.
Однако Бельгия блокирует инициативу, поскольку на ее территории сохраняется наибольшая доля активов России.
Если же договориться не удастся, то ЕС рассматривает "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.
Вчера Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.