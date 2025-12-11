Репараційний кредит став ближче. ЄС погодився змінити правила щодо активів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис журналіста Рікарда Йозвяка у соцмережі Х .

Таким чином, загрози щодо потенційного вето з боку Угорщини чи іншої країни, що розморозило б російські активи, більше немає .

Він розповів, що тепер одностайність щодо заморожування активів РФ більше не є єдиним варіантом . За його словами, це "великий крок" до надання Україні репараційного кредиту.

Репараційний кредит для України

Зазначимо, нещодавно Єврокомісія виступила з ідеєю надати Україні репараційний кредит у розмірі 140 млрд євро. Передбачається, що він буде забезпечений за рахунок активів РФ, які ЄС заморозив у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну.

Однак, для того, щоб Київ міг отримати такий репараційний кредит, потрібна згода всіх країн-членів Європейського Союзу. Але ініціативу блокує Бельгія, де знаходиться найбільша частка заморожених активів.

Брюссель остерігається юридичних ризиків і поки не дає згоди на план. У Єврокомісії запевняють, що вже врахували майже всі зауваження бельгійської сторони й підготували оновлену пропозицію.

Зазначимо, 8 грудня було опубліковано спільну заяву міністрів фінансів країн G7. У ній було сказано, що блок готовий розглянути можливість конфіскації всіх заморожених активів РФ, щоб вплинути на досягнення справедливого миру в Україні.

Також раніше видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Згодом Міністерство фінансів Японії спростувало інформацію про те, що Токіо нібито відхилило пропозицію Євросоюзу щодо конфіскації заморожених активів.